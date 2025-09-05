Em novo vídeo, reféns israelenses pedem fim da ofensiva militar de Israel em Gaza

O movimento islâmico palestino Hamas divulgou nesta sexta-feira (5) uma nova gravação mostrando dois reféns israelenses ainda mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza. O vídeo, com mais de três minutos e meio de duração, mostra um deles dentro de um carro circulando por áreas devastadas da cidade, enquanto faz um apelo em hebraico ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que interrompa a ofensiva militar em Gaza.

No final da gravação, o refém encontra outro prisioneiro e afirma que eles estão na cidade de Gaza, indicando que o vídeo foi gravado em 28 de agosto de 2025.

Segundo a imprensa israelense, o homem que aparece falando na maior parte do vídeo é Guy Gilboa-Dalal, de 22 anos. Ele foi sequestrado em 7 de outubro de 2023 durante o festival de música Nova, realizado no sul de Israel, próximo à fronteira com Gaza.

A autenticidade da gravação e a data exata do registro não puderam ser verificadas de forma independente. No entanto, a agência EFE destacou que o vídeo marca os 700 dias da ofensiva israelense contra Gaza. Gilboa-Dalal conta que está há 22 meses em cativeiro, o que reforça a hipótese de que a gravação seja recente.

Ele já havia aparecido em outra gravação divulgada pelo Hamas em fevereiro, visivelmente abalado, enquanto presenciava a libertação de outros reféns durante uma trégua temporária. A família de Evyatar Daviv, o segundo refém, pediu que as imagens não fossem divulgadas pela imprensa, em respeito à privacidade e ao estado emocional dos envolvidos.

Protestos

Para marcar a data simbólica dos 700 dias desde o sequestro dos reféns, diversas manifestações foram realizadas nesta sexta-feira, em várias cidades de Israel. O movimento ocorre em meio à declaração do ministro da Defesa israelense de que as operações militares na cidade de Gaza serão intensificadas nos próximos dias.

O Exército israelense afirmou na manhã desta sexta-feira que não sabe onde estão os reféns mantidos em Gaza. A declaração aumentou a angústia das famílias. Em Tel Aviv, um enorme "SOS" amarelo foi projetado na Praça dos Reféns, acompanhado de uma ampulheta para simbolizar que o tempo está se esgotando.

A escalada preocupa as famílias dos reféns, que temem pela vida de seus familiares. De acordo com dados do Exército israelense, dos 251 civis sequestrados em 7 de outubro, 47 ainda permanecem em Gaza, sendo que apenas 20 estariam em vida.

"Terrorismo psicológico"

Segundo o jornal israelense Haaretz, o Exército de Israel alertou as famílias dos reféns que o Hamas deve intensificar o chamado "terrorismo psicológico" com a publicação de novos vídeos. Esta é uma forma de pressionar o governo israelense em meio à campanha militar para conquistar a cidade de Gaza.

Desde o início do conflito, o Hamas e a Jihad Islâmica divulgaram diversas gravações com reféns, como parte de sua estratégia de pressão.

Uma trégua entre 19 de janeiro e 17 de março permitiu o retorno de 33 reféns a Israel, incluindo oito que já estavam mortos, em troca da libertação de cerca de 1.800 palestinos detidos em prisões israelenses. Antes disso, um breve cessar-fogo em novembro de 2023 já havia possibilitado a libertação de dezenas de reféns.

A divulgação do vídeo ocorre em um momento de escalada militar. O governo israelense anunciou o início da "fase decisiva" da ofensiva contra Gaza, com a convocação de cerca de 60 mil reservistas para operações militares. O objetivo é eliminar o Hamas e recuperar os reféns ainda em cativeiro.

Apesar da pressão internacional e dos protestos internos em Israel exigindo o fim da guerra e a libertação dos reféns, o primeiro-ministro Netanyahu reafirmou seu compromisso com a vitória militar. Em pronunciamento recente, ele declarou que "decisões difíceis foram tomadas, mas são necessárias para garantir uma vitória esmagadora contra o Hamas".

