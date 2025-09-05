Topo

Notícias

Em leilão de Lote Paranapanema, Patria arremata trecho da Raposo Tavares com desconto de 11,6%

São Paulo

05/09/2025 11h47

O Patria Investimentos arrematou nesta sexta-feira, 5, por meio do fundo Infra BR V, a concessão do Lote Paranapanema, trecho da rodovia Raposo Tavares localizado no sudoeste do Estado de São Paulo. A gestora desbancou outras duas proponentes ao oferecer um desconto de 11,6% sobre contraprestação pública máxima anual de R$ 310 milhões.

O trecho liga os municípios de Itapetininga e Ourinhos, no trecho da Raposo Tavares conhecido como Rota do Agro.

O lote tem cerca de 285 quilômetros de extensão, cortando 13 municípios.

O investimento estimado é de R$ 5,8 bilhões ao longo de 30 anos. O contrato prevê duplicações, faixas adicionais, acostamentos, dispositivos e passarelas.

O Patria se consagrou vencedor após a disputa à viva-voz com o Consórcio Viaja+SP, composto pela Galápagos, M4 Infraestrutura e Participações, Zetta; Traçado Construções e Serviços e Participações.

A CS Infra, do Grupo Simpar, também participou do certame, mas apenas na primeira fase.

O Patria soma mais de 4 mil quilômetros em sete concessões rodoviárias, sendo quatro no Brasil e três na Colômbia. "A expertise que acumulamos em diversos segmentos da infraestrutura será fundamental para uma execução bem-sucedida para modernizar as rodovias, aumentar a segurança e apoiar o crescimento econômico da região", afirma o sócio do Patria, Thiago Bronzi.

O leilão rodoviário inaugurou a agenda de certames da B3 nesta sexta-feira. Está previsto ainda o leilão do Túnel Santos-Guarujá às 16 horas.

Pedágio

A gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), passará a fazer a cobrança de tarifas de usuários das rodovias para sustentação do modelo, o que gerou críticas. "O Estado hoje não tem condição de fazer com orçamento próprio. Então a gente vai instalar pórtico de pedágio para essa população", afirma o secretário de Parcerias em Investimentos de São Paulo, Rafael Benini,

Segundo o secretário, a ideia é duplicar o trecho da Raposo para criar um corredor paralelo à Castelo Branco e desafogar o tráfego. Benini afirma ainda que o feedback fornecido pela população é de que há desejo pela duplicação, pois ela trará melhoras no desenvolvimento da região.

As rodovias do Lote Paranapanema atualmente são administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP). O projeto integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), que tem como objetivo qualificar os serviços públicos, gerar empregos e fomentar o desenvolvimento econômico das regiões atendidas.

O Lote Paranapanema faz parte dos 1.800 km de rodovias qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Senado oficializa afastamento de 116 dias de Marcos do Val por saúde

Nicarágua inicia transição antecipada do poder de Ortega para Murillo

'Make Britain great again': Nigel Farage imita Trump em abertura de congresso do partido Reform UK

Empresário que matou gari pediu socorro de coronel da PM: 'Amigo, me ajuda'

Antes da frente fria, estados encaram calor forte e risco de temporais

Lula almoça com Múcio, comandantes e ex-chefes das Forças Armadas

Vendedor é demitido após comemorar venda abusiva de carro para mãe solo

EUA enviam caças ao Caribe para combater drogas em meio a tensão com Venezuela, dizem fontes

UE não está 'à altura de suas responsabilidades' na guerra em Gaza, diz chanceler belga à AFP

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Cancelamentos superam vendas de soja nos EUA em 23,8 mil t, mostra USDA