Em crise com Venezuela, Trump envia caças para 'combater cartéis no Caribe'

Os Estados Unidos ordenaram o envio de 10 caças F-35 para um aeródromo em Porto Rico, sob o pretexto de combater cartéis de drogas na região do Caribe, em meio à escalada de tensões com a Venezuela.

O que aconteceu

Caças serão enviados à base norte-americana em Porto Rico, onde os EUA já têm navios de guerra mobilizados. A ordem dada pelo governo Donald Trump ocorre em um momento de tensões entre os EUA e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. As informações são da agência Reuters.

Os 10 caças deverão chegar ao sul do Caribe até final da próxima semana. Gestão Trump justifica que presença militar no Caribe é para combater cartéis latino-americanos.

EUA reforçam presença militar no Caribe. Além dos caças F-35, os EUA já enviaram sete navios de guerra, um submarino nuclear e aviões espiões para uma área próximo ao território marítimo da Venezuela.

Sem provas, governo Trump acusa Maduro de associação com cartéis de drogas. À imprensa norte-americana, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, acusou Maduro de ser "efetivamente um chefão de um narcoestado".

Na terça-feira (2), os EUA atacaram um barco com supostos traficantes venezuelanos que transportavam drogas ao seu território. O ataque deixou 11 pessoas mortas e o governo venezuelano acusou a Casa Branca de cometer "execuções sumárias e extrajudiciais". Os EUA não apresentaram provas de que os alvos seriam narcotraficantes.

Nicolas Maduro denuncia ameaça à soberania nacional. O presidente venezuelano, por sua vez, acredita que as tropas dos EUA tentam intimidar o país sul-americano, narrando que essa é a maior ameaça nos últimos cem anos.