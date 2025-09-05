Em cerimônia de posse, diretor-geral diz que buscará recomposição orçamentária da ANP

Em cerimônia de posse como diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Artur Watt Neto enfatizou que entre seus compromissos está a recomposição orçamentária do órgão e priorizar a eficiência regulatória. "Vamos buscar a recomposição orçamentária da ANP, que teve corte de 80%. Vamos precisar trabalhar juntos com o Ministério de Minas e Energia e sempre na mesma direção", disse durante a cerimônia no Rio de Janeiro.

Watt ressaltou que a ANP desempenha um "papel crucial" num tempo de "mudanças profundas", em que a "transição energética justa e descarbonização são os temas mais relevantes do nosso tempo". "Há a necessidade de reduzir carbono, mas nem por isso vamos deixar de produzir petróleo. No atual cenário, reduzir a oferta representaria sofrimento da população. Precisamos olhar novas fronteiras, sempre com segurança", reiterou.

O novo diretor-geral da ANP ainda sinalizou que sua gestão será de cooperação com os "agentes do mercado que tem compromisso com o desenvolvimento econômico" e de esforços para que, no mercado de gás natural, haja aumento da oferta e da competitividade.

Para isso, disse Watt, é preciso avançar em um modelo de contratação flexível que permita acesso às infraestruturas.