EcoRodovias conclui financiamento de longo prazo da Ecovias Noroeste Paulista

05/09/2025 07h18

(Reuters) - A EcoRodovias disse na noite de quinta-feira que concluiu o financiamento de longo prazo da sua controlada indireta Ecovias Noroeste Paulista, estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco Santander Brasil, no valor de R$4,1 bilhões que financiarão os investimentos da concessionária, conforme comunicado ao mercado.

As linhas de crédito são compostas por debêntures incentivadas estruturadas pelo BNDES e Santander, em quatro séries, no valor total de R$3,995 bilhões, e pelo financiamento do BNDES a ser desembolsado conforme cronograma de execução das obras, no valor de R$178,3 milhões, ambos com prazo de vencimento em dezembro de 2047, disse a empresa.

Em conjunto com a "exchange offer" realizada pela controlada da EcoRodovias Concessões e Serviços, a operação contribui para o alongamento do perfil de endividamento consolidado da EcoRodovias.

(Por João Manuel Mauricio em Gdansk)

