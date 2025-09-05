Divertem e estimulam: como os jogos de tabuleiro fortalecem o cérebro

Manter o cérebro ativo é uma das estratégias eficazes para prevenir doenças neurológicas na velhice. Demências, como Alzheimer, ainda não têm cura, mas podem ser prevenidas por meio de hábitos que estimulam a mente.

Isso não precisa, necessariamente, envolver medicamentos: atividades simples do cotidiano podem fortalecer a saúde cerebral ao longo da vida.

O que a ciência já comprovou

Um estudo publicado na revista científica JAMA mostrou que pessoas que cultivam hábitos intelectualmente estimulantes, como jogar jogos de raciocínio e estratégia, apresentaram até 9% menos risco de desenvolver demência.

Os pesquisadores ressaltam que quanto mais cedo esses hábitos forem incorporados, maior será o efeito protetor. A educação infantil, por exemplo, já representa uma camada extra de proteção contra a perda cognitiva na velhice.

Jogos de tabuleiro como aliados

Entre todas as práticas recomendadas, os jogos de tabuleiro ocupam um espaço especial. Atividades como damas ou xadrez, não apenas divertem, mas também estimulam áreas ligadas à memória, à atenção e ao raciocínio lógico.

Xadrez: considerado um dos jogos mais complexos, exige planejamento, pensamento estratégico e análise crítica, além de treinar a memória;

considerado um dos jogos mais complexos, exige planejamento, pensamento estratégico e análise crítica, além de treinar a memória; Damas: favorece a tomada de decisão e a velocidade de raciocínio, funcionando como uma verdadeira "ginástica cerebral";

favorece a tomada de decisão e a velocidade de raciocínio, funcionando como uma verdadeira "ginástica cerebral"; Go: jogo milenar de estratégia profunda, muito usado para exercitar lógica;

jogo milenar de estratégia profunda, muito usado para exercitar lógica; Catan: estimula negociação, planejamento e tomada de decisão;

estimula negociação, planejamento e tomada de decisão; Risk: fortalece estratégia, raciocínio lógico e pensamento tático.

Cuidado precisa ser completo

Além dos jogos, especialistas sugerem incluir no dia a dia atividades que desafiem o cérebro de maneiras inusitadas. Usar a mão não dominante para tarefas rotineiras, como controlar o mouse do computador, trocar de roupa no escuro ou escrever reflexões à mão, são formas simples de ativar novas conexões neurais.

Apesar da importância de estimular a mente, os especialistas lembram que a prevenção da demência deve ser multifatorial. Atividade física regular e alimentação balanceada são fundamentais para manter a saúde do cérebro e potencializar os benefícios dos jogos e exercícios cognitivos.

*Com informações de reportagens publicadas em 30/03/2021 e 17/07/2023