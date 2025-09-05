Topo

Tabata defende ampliar licença-paternidade até 60 dias: 'Uma baita batalha'

05/09/2025 05h30

Autora do PL 569/2020, que propõe ampliar a licença-paternidade, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) afirmou no Conselho dos Conselhos que as negociações pelo projeto estão caminhando.

"A gente está numa baita batalha agora para ampliar a licença-paternidade. [...] Conseguimos uma adesão do STF dando prazo ao Congresso e finalmente começou a avançar", contou a parlamentar na entrevista com Carol Conway e Carla Araújo. Assista à íntegra do programa do Canal UOL no topo da página.

No Brasil, metade das mulheres não voltam para o mercado de trabalho depois que elas têm um filho. Metade. Não é pontual. Essa mulher que não volta pro mercado de trabalho tem muito mais chance de ser vítima de uma violência doméstica. Tabata Amaral

A licença-paternidade é prevista em cinco dias na Constituição Federal. "Tem que ser lei, não faz sentido ser na Constituição. Até que tenha uma lei, ficam cinco dias. Se passaram quase 40 anos e a gente segue nos cinco dias provisórios", continua a deputada.

De acordo com ela, a ideia é que exista um período de "transição lenta", para que o período de licença seja ampliado gradualmente. "Começando de 15 a 30 dias, é o que está em negociação, e aí ao longo de uns 10 anos, chegando a 60 dias", explica. O projeto também prevê que a licença seja paga pela Previdência, como é o caso da licença-maternidade.

A deputada reconhece que não é fácil discutir sobre políticas para mulheres em um Congresso ainda dominado por homens. Além de levantar a bandeira da licença-paternidade, ela apoia a distribuição de absorventes gratuitos, e a lei que assegura 30% das cadeiras de conselhos para mulheres. Tabata também apresentou o projeto Pix Pensão, aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara nesta quinta (4).

Para ela, políticas como cotas, ampliação da licença-paternidade e autonomia financeira das mulheres são fundamentais para diminuir a desigualdade de gênero.

Gerar mais oportunidade para as mulheres é fazer com que essas mulheres estejam mais seguras para escolherem seus relacionamentos, para conseguirem fazer uma denúncia, para conseguirem existir em liberdade. Para mim, esse é um dos maiores males desse país.Tabata Amaral

Lei garante cota para mulheres em conselhos de administração de estatais

Entrou em vigor em julho deste ano a Lei 15.177, que estabelece a reserva mínima de 30% das vagas para mulheres nos conselhos de administração de empresas estatais. A norma também tem origem em um projeto de lei de autoria da deputada.

"São mulheres extremamente bem formadas, extremamente preparadas, com currículos de muitas páginas, mas que a gente sabe que muitas vezes não são consideradas para essas vagas porque do outro lado tem um homem que até ali só trabalhou com homens. Então, por isso a importância da gente ter essa reserva de cadeiras", explica Tabata.

Segundo a parlamentar, o projeto foi escrito a muitas mãos: "Foi uma iniciativa não só do meu mandato e de várias deputadas da esquerda à direita, mas também do Grupo Mulheres do Brasil liderado pela Luísa Trajano, e do Grupo Mulheres do Mercado".

"Foram alguns anos de muita batalha, de muita mobilização para vencer o preconceito, para explicar a importância, e agora finalmente é lei, está sendo implementado", completa.

