Dia do Irmão: por que a data é celebrada em 5 de setembro?

05/09/2025 08h04

Nesta sexta-feira, 5, é comemorado no Brasil o Dia do Irmão. A celebração foi lançada pela Igreja Católica para homenagear a Madre Teresa de Calcutá, freira que morreu em 5 de setembro de 1997.

A data é celebrada desde o aniversário de dez anos da morte da missionária, em 2007, e começou devido ao uso do termo "irmão" no sentido de "próximo", no sentido religioso. Com o tempo, passou a ser celebrada a irmandade no sentido familiar e consanguíneo.

Não há um registro que oficialize a data no País - o Dia do Irmão não é uma data inserida em nenhum calendário oficial da esfera pública. Mas foi adotada, principalmente pelos católicos, para homenagear os irmãos.

Em outros países, a celebração acontece em datas diferentes. Nos Estados Unidos, o Dia do Irmão é comemorado em 10 de abril. Na Europa é celebrado em 31 de maio - Portugal é um dos países europeus onde a comemoração se tornou mais comum. Na Índia, é comemorado em agosto, em dia variável.

