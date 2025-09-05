Topo

Notícias

Homem fica soterrado após desmoronamento de obra na zona leste de SP

Imagem aérea mostra resgate de vítima soterrada em escombros - Reprodução/TV Globo
Imagem aérea mostra resgate de vítima soterrada em escombros Imagem: Reprodução/TV Globo
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

05/09/2025 19h53

Parte de uma obra na Vila Canero, na região da Água Rasa, zona leste de São Paulo, desmoronou hoje. Um homem ficou soterrado nos escombros.

O que aconteceu

Ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 16h. Duas horas depois, equipes de resgate conseguiram retirar o homem, que ficou parcialmente soterrado. De acordo com os bombeiros, quatro viaturas foram enviadas para o local do acidente.

Vítima está "consciente e ajudou no resgate. Imagens da chegada do helicóptero foram registradas pela TV Globo. O veículo pousou em um campo de futebol que fica nos arredores.

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para obter detalhes, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. A reportagem será atualizada assim que mais informações sobre a obra e a vítima forem divulgadas.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Lula critica possível anistia a Bolsonaro: 'Está se autocondenando'

Grave acidente entre dois ônibus deixa quatro mortos e 31 feridos em MG

Veja dezenas sorteadas da Lotomania; prêmio é de R$ 529 mil

Trump sediará cúpula do G20 de 2026 em um de seus resorts em Miami

Maduro diz que 'nenhuma das diferenças' com EUA 'pode levar a um conflito militar'

Dupla Sena tem prêmio estimado de R$ 7 milhões; confira números sorteados

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,3 milhões; confira dezenas

Venezuela condena ação dos EUA que matou 11 em navio no Caribe: 'Massacre'

Homem fica soterrado após desmoronamento de obra na zona leste de SP

Trump diz que mais reféns em Gaza podem ter morrido

Reuters remove vídeo de Xi e Putin após TV estatal chinesa cancelar permissão legal para usá-lo