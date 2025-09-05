Homem fica soterrado após desmoronamento de obra na zona leste de SP
Parte de uma obra na Vila Canero, na região da Água Rasa, zona leste de São Paulo, desmoronou hoje. Um homem ficou soterrado nos escombros.
O que aconteceu
Ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 16h. Duas horas depois, equipes de resgate conseguiram retirar o homem, que ficou parcialmente soterrado. De acordo com os bombeiros, quatro viaturas foram enviadas para o local do acidente.
Vítima está "consciente e ajudou no resgate. Imagens da chegada do helicóptero foram registradas pela TV Globo. O veículo pousou em um campo de futebol que fica nos arredores.
O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para obter detalhes, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. A reportagem será atualizada assim que mais informações sobre a obra e a vítima forem divulgadas.