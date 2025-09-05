Topo

Departamento do Trabalho dos EUA avisa que está com dificuldades técnicas antes de 'payroll'

05/09/2025 09h29

O Departamento do Trabalho dos EUA avisou que está com dificuldades técnicas por meio de comunicado em seu website, divulgado por volta das 9h20 desta sexta-feira, 25. "Estamos enfrentando dificuldades técnicas no momento. Todas as ferramentas de recuperação de dados estarão disponíveis assim que resolvermos o problema. Pedimos desculpas pelo inconveniente", diz a mensagem. O problema ocorre minutos antes do horário previsto para divulgação do principal relatório de empregos dos EUA, conhecido como "payroll".

