Departamento de Guerra: um retorno ao passado dos EUA

O Departamento de Guerra, título escolhido por Donald Trump para denominar de agora em diante a pasta da Defesa dos Estados Unidos, remonta à história governamental americana.

- Mais de 200 anos -

Segundo o site oficial de história do Pentágono, o Departamento de Guerra foi estabelecido em agosto de 1789 para supervisionar o Exército, a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.

Pouco menos de uma década depois, a responsabilidade pelas forças navais foi transferida para o novo Departamento da Marinha, que também assumiu a responsabilidade pelo Corpo de Fuzileiros Navais em 1834.

Isso deixou o Departamento de Guerra encarregado do Exército e, posteriormente, do Corpo Aéreo do Exército, precursor da Força Aérea.

Foi após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que este departamento passou por uma profunda reorganização e mudou de nome.

- Reorganização -

As mudanças começaram com a assinatura da Lei de Segurança Nacional pelo então presidente Harry Truman em julho de 1947.

A legislação fundiu os Departamentos de Guerra e da Marinha, bem como a Força Aérea, em uma "Instituição militar nacional" dirigida por um secretário da Defesa.

Dois anos depois, a norma foi modificada, sob o mesmo governo, para atribuir o nome oficial de Departamento de Defesa.

Além disso, a mudança incluiu a destituição dos secretários do Exército, da Marinha e da Força Aérea de seus cargos no gabinete, subordinando-os ao secretário de Defesa.

- Sede no Pentágono -

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos estabeleceu sua sede no Pentágono, às margens do rio Potomac, no estado da Virgínia, nos arredores da capital Washington.

O imenso edifício permitia reunir os 17 edifícios que constituem um departamento então em pleno crescimento por conta da Segunda Guerra Mundial.

A obra do Pentágono começou em setembro de 1941 e a inauguração oficial foi 16 meses depois, em janeiro de 1943.

Com mais de três milhões de empregados civis e militares, a instituição é hoje o maior empregador dos Estados Unidos.

Trump, que renomeou a pasta como Departamento de Guerra por decreto nesta sexta-feira, pode não ter o poder de decidir unilateralmente essa mudança de nome, já que a nomenclatura de Departamento de Defesa vem de uma lei do Congresso.

A Casa Branca, na quinta-feira, falava do novo nome como uma simples denominação secundária, mas o decreto presidencial instrui o secretário de Defesa, Pete Hegseth, a tomar todas as medidas, inclusive as relacionadas com o Poder Legislativo, para "renomear definitivamente" o Departamento de Defesa como Departamento de Guerra.

