Topo

Notícias

Deflação do IPP em julho representa a sexta queda consecutiva do indicador do IBGE

Rio

05/09/2025 10h25

A queda de 0,30% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de julho foi o sexto mês consecutivo de deflação no indicador, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 5.

Houve reduções também em fevereiro (-0,12%), março (-0,60%), abril (-0,12%), maio (-1,21%) e junho (-1,27%).

Como consequência, o IPP acumulou redução de 3,42% no ano.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Hamas divulga vídeo de reféns israelenses mantidos em Gaza

Porsche e celulares do influenciador Gato Preto são apreendidos pela polícia em SP

Desemprego nos EUA vai a 4,3% em agosto, com novos postos de trabalho em queda

Amor de casal: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar o relacionamento

STJ demite primeiro servidor envolvido em esquema de venda de decisões para lobista

Incêndios na Amazônia comprometem qualidade do ar em outros países, aponta relatório

Justiça devolve patente de caneta emagrecedora 'irmã do Ozempic'; e agora?

Lactalis Brasil anuncia R$ 400 milhões em investimentos no RS até 2028

Estudo analisa relação dos paulistanos com o tempo gasto nos deslocamentos pela cidade

CPMI do INSS: Contag arrecadou R$ 3,4 bilhões e seguiu faturando mesmo após alerta da CGU

Europa inaugura potente supercomputador para tentar contornar atraso na corrida pela IA