Topo

Notícias

Defesa Civil em Gaza relata 19 mortes em ataques israelenses

05/09/2025 06h52

A Defesa Civil na Faixa de Gaza afirmou que 19 pessoas morreram em bombardeios israelenses nesta sexta-feira no território palestino.

A aviação israelense bombardeou edifícios e áreas de deslocados em vários bairros da Cidade de Gaza e em sua periferia, informou a Defesa Civil em um comunicado transmitido à AFP.

A organização de primeiros socorros, que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas que governa Gaza, relatou 19 mortos e pelo menos 10 feridos nos bombardeios. 

Com as restrições impostas à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso, a AFP não tem condições de verificar de forma independente os números anunciados pela Defesa Civil.

O Exército israelense afirmou que não está em condições de comentar os relatos sobre ataques, sem dispor das coordenadas precisas. 

O porta-voz do Exército de Israel, Effie Defrin, afirmou na quinta-feira que as tropas do país controlam 40% da Cidade de Gaza. 

As autoridades israelenses anunciaram a intenção de tomar a totalidade da cidade do norte da Faixa de Gaza, mas outro porta-voz do Exército, Nadav Shoshani, destacou que o início desta operação não será anunciado para "preservar o efeito surpresa".

Na quarta-feira, um comandante militar declarou que Israel espera a fuga de um milhão de pessoas para o sul. 

A ONU calcula que quase um milhão de pessoas vivem na Cidade de Gaza e suas imediações.

A Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), um organismo apoiado pela ONU, declarou estado de fome nesta área de Gaza e uma agência das Nações Unidas atribuiu a situação à "obstrução sistemática de Israel", uma acusação rejeitada pelo Estado israelense.

my-dms/vl/mab/an/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

CPTM diminui intervalo de espera do Expresso Aeroporto aos domingos

Prefeitura de Barretos afasta vice-diretor de escola investigado por estupro de vulnerável

Dia do Irmão: por que a data é celebrada em 5 de setembro?

Trump diz que Índia e Rússia parecem "perdidas" para China

Como a polícia prendeu no litoral de SP líder do PCC que usava identidade falsa

Polícia portuguesa divulga nacionalidades de mortos no acidente com o Elevador da Glória em Lisboa

Viagem à China indica que Kim pode ter escolhido filha para sucedê-lo

Anthropic, gigante da IA, expande restrições de uso a empresas chinesas

Veículos da EBC transmitem Desfile Cívico-Militar do 7 de setembro

Putin: tropas ocidentais na Ucrânia serão 'alvos legítimos' para o Exército russo

JBS entrega 120 mil brincos e faz 1º abate com rastreabilidade individual no PA