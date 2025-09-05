Topo

Notícias

Decana da família real britânica, a duquesa de Kent, morre aos 92 anos

05/09/2025 13h01

A duquesa de Kent, decana da família real britânica, morreu na noite de quinta-feira aos 92 anos, anunciou, nesta sexta-feira (5), o Palácio de Buckingham. 

Katharine Worsley nasceu em uma família aristocrática de Yorkshire, casou-se em 1961 com o primo da rainha Elizabeth II, o príncipe Edward, duque de Kent, que continua ativo na família real aos 89 anos. 

A duquesa faleceu "ontem à noite no Palácio de Kensington, cercada por sua família", indicou o Palácio de Buckingham em um comunicado, no qual expressou sua "profunda tristeza". 

A duquesa, talentosa pianista e cantora, vivia separada de seu esposo, mas o casal nunca se divorciou. 

Com a morte de Elizabeth II, em 2022, ela passou a ser a decana da família real, mas deixou de ser uma integrante ativa em 2002. Após sua aposentadoria, deu aulas de música por treze anos em uma escola fundamental pública no nordeste da Inglaterra. 

"O rei e a rainha e todos os membros da família real se unem ao duque de Kent, seus filhos e netos em seu luto e para lembrar com carinho a dedicação de uma vida inteira que a duquesa demonstrou às organizações com as quais estava vinculada, sua paixão pela música e empatia pelos jovens", indicou a nota. 

O príncipe William e a princesa Catherine também prestaram homenagem a duquesa, afirmando que ela "trabalhou incansavelmente para ajudar os outros e apoiar muitas causas, especialmente através de seu amor pela música". 

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, elogiou uma personalidade que trazia "compaixão, dignidade e um toque humano em tudo o que fazia".

har-mhc/alm/mr/meb/eg/jc/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Alemanha lança supercomputador Jupiter e cobra reação da Europa na corrida da IA

Qual o valor do prêmio principal da Lotofácil da Independência 2025?

Enel retira mais de 5 toneladas de cabos clandestinos e irregulares em SP

Qual o valor da aposta na Lotofácil da Independência 2025? Veja como jogar

OMS adiciona nova geração de remédios para obesidade à lista de medicamentos essenciais

Hospital abandona idoso em campo de futebol com acesso no braço no CE

Lula diz à Comissão Europeia que espera assinar acordo UE-Mercosul este ano

O que está por trás da onda de protestos na Indonésia?

Tendler e o filme de Brizola: 'No cinema faço política da melhor qualidade'

Festa Literária Internacional começa nesta sexta-feira em Maricá

Agentes de imigração prendem centenas de pessoas em uma batida na fábrica da Hyundai no Estado da Geórgia