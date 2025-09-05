Topo

Notícias

Dados de emprego nos EUA em agosto são decepcionantes, diz Casa Branca

05/09/2025 11h47

WASHINGTON (Reuters) - O relatório payroll divulgado nesta sexta-feira pelo governo dos EUA, mostrando um crescimento mais fraco do emprego em agosto, foi decepcionante, mas deve melhorar quando os dados forem revisados no mês que vem, disse o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, citando o setor imobiliário em particular.

"É um número um pouco decepcionante em termos de empregos, mas espero que melhore", disse Hassett em entrevista à CNBC.

"O setor imobiliário ainda é uma decepção. É algo que estamos estudando atentamente na Casa Branca", acrescentou.

Dados do Departamento do Trabalho divulgados nesta sexta-feira mostraram que o crescimento de empregos nos EUA se enfraqueceu drasticamente em agosto. A taxa de desemprego aumentou para 4,3%, já que os postos de trabalho não agrícolas aumentaram em apenas 22.000 empregos.

(Reportagem de Susan Heavey)

