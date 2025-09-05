Topo

Dabrowski e Routliffe são campeãs nas duplas femininas do US Open pela 2ª vez

05/09/2025

A canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe foram campeãs do torneio de duplas femininas do US Open nesta sexta-feira (5), conquistando o torneio pela segunda vez nos últimos três anos.

Dabrowski e Routliffe derrotaram na final a americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova por 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 29 minutos de jogo.

Campeãs do Aberto da Austrália em janeiro, Townsend e Siniakova haviam derrotado Dabrowski e Routliffe na final de Wimbledon do ano passado.

Dabrowski e Routliffe, campeãs em Nova York em 2023, começaram esta edição do US Open como cabeças de chave número 3 e agora dividirão o prêmio de US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões na cotação atual).

A programação desta sexta-feira em Flushing Meadows terá as duas semifinais masculinas da chave de simples.

O espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic entram em quadra a partir das 16h00 (horário de Brasília), antes do duelo entre o canadense Felix Auger-Aliassime e o italiano Jannik Sinner, defensor do título.

