Criação de vagas de trabalho nos EUA deve ter sido fraca em agosto; foco recai sobre revisões

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - As previsões de um ritmo lento de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos em agosto e um aumento da taxa de desemprego para 4,3%, se corretas, confirmarão um mercado de trabalho em desaceleração e selarão as justificativas para um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este mês.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, seguirá as notícias desta semana de um cenário de mais pessoas desempregadas do que vagas em aberto em julho pela primeira vez desde a pandemia da Covid-19.

O crescimento do emprego mudou para uma velocidade quase estagnada, com os economistas culpando as tarifas de importação do presidente Donald Trump e uma repressão à imigração que reduziu o contingente de mão de obra. A fraqueza no mercado de trabalho está vindo principalmente do lado das contratações.

Os impostos de Trump, que aumentaram a taxa média de tarifas dos EUA para o nível mais alto desde 1934, alimentaram os temores de inflação e levaram o banco central dos EUA a interromper seu ciclo de corte de juros. No momento em que parte da incerteza sobre a política comercial está começando a se dissipar, com a maioria das tarifas já em vigor, um tribunal de apelações dos EUA decidiu na última sexta-feira que a maioria das tarifas é ilegal, mantendo as empresas em um estado de instabilidade.

"A incerteza é o assassino do mercado de trabalho", disse Ron Hetrick, economista sênior de trabalho da Lightcast. "Temos muitas empresas que estão parando por causa das tarifas, parando por causa da ação incerta do Fed."

Uma pesquisa da Reuters com economistas projeta abertura de 75.000 empregos fora do setor agrícola no mês passado, depois de 73.000 em julho.

Economistas disseram que o crescimento de empregos em torno desses níveis é mais realista, dada a redução na oferta de mão de obra.

As estimativas variaram de nenhum emprego adicionado a 144.000 posições criadas. A contagem inicial de empregos de agosto tende a apresentar uma tendência fraca, com as revisões subsequentes mostrando força.

As revisões dos dados de junho e julho estarão sob análise. As reduções acentuadas no número de vagas criadas em maio e junho, totalizando 258.000 empregos, provocaram a ira de Trump no mês passado. Trump demitiu a Comissária do Escritório de Estatísticas do Departamento do Trabalho, Erika McEntarfer, acusando-a, sem provas, de falsificar os dados de emprego.

Economistas defenderam McEntarfer e atribuíram as revisões ao modelo "nascimento e morte", um método que o Escritório usa para tentar estimar quantos empregos foram criados ou perdidos devido à abertura ou fechamento de empresas em um determinado mês.

"Estamos em um mercado de trabalho de baixa rotatividade, sem muitas contratações ou demissões. Isso significa que o crescimento de empregos que observamos na economia é impulsionado principalmente pelo nascimento líquido de novas empresas", disse Ernie Tedeschi, diretor de economia do Budget Lab da Universidade de Yale.

"Mas essa é a parte mais presumida. É a mais sensível à revisão, porque é o resultado de uma modelagem explícita do Escritório, em vez de algo que eles possam pesquisar."

Os ganhos de emprego foram em média de 35.000 por mês durante o segundo trimestre, em comparação com 123.000 no mesmo período em 2024.