CPTM diminui intervalo de espera do Expresso Aeroporto aos domingos

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) de São Paulo vai diminuir aos domingos o intervalo de tempo de espera dos trens do Expresso Aeroporto, que liga a capital paulista ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O que aconteceu

Com a mudança, a CPTM vai diminuir para 30 minutos o intervalo de espera entre um trem e outro do Expresso Aeroporto. A nova regra é válida apenas para os domingos, do horário entre 5h e meia-noite, e começa neste final de semana do feriado da Independência.

Mudança é imprescindível para a avaliação operacional, afirmou a CPTM. A companhia ressaltou que essa nova dinâmica poderá ser implementada também em dias de feriados.

CPTM também avalia a possibilidade de implementar essa dinâmica aos sábados e dias úteis, mas apenas nos horários de vale. Companhia argumenta não ser possível aderir a esse formato nos picos de manhã e da tarde, quando o fluxo de passageiros é maior, devido ao impacto direto causado na circulação de trens das linhas 11-Coral e 12-Safira.

A linha Expresso Aeroporto liga a capital ao aeroporto de Guarulhos, com partidas programadas de hora em hora. O ponto de partida é na Estação Palmeiras-Barra Funda, com paradas na Luz, Brás e Guarulhos-CECAP.

Conexão com ônibus gratuito. Na estação Aeroporto-Guarulhos é possível fazer a transferência de forma gratuita para os terminais 1, 2 e 3 do Aeroporto de Guarulhos. O tempo de espera para a transferência é de aproximadamente 10 minutos. O preço é o valor cobrado atualmente por uma passagem do transporte público de R$ 5,20.