Cooper é nomeada ministra das Relações Exteriores do Reino Unido e Lammy é nomeado vice-premiê

05/09/2025 14h10

LONDRES (Reuters) - Yvette Cooper, do Reino Unido, foi nomeada ministra das Relações Exteriores nesta sexta-feira, substituindo David Lammy, que se tornará vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, informou o gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em um comunicado.

A nomeação é a mais significativa de uma remodelação do gabinete realizada por Starmer após a renúncia da vice-primeira-ministra, Angela Rayner, depois que ela admitiu ter pago a menos o imposto sobre a propriedade de uma nova casa.

Shabana Mahmood, atualmente ministra da Justiça, substituirá Cooper no Home Office -- ou Ministério do Interior -- assumindo a pasta que inclui o combate à migração ilegal.

O governo também nomeou novos ministros em departamentos como o de Meio Ambiente, Negócios, Habitação e Trabalho e Pensões.

(Reportagem de William James)

