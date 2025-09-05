Topo

"Continua tudo na mesma", diz CEO da Petrobras sobre Foz do Amazonas

05/09/2025 14h15

SÃO PAULO (Reuters) - Não há novidades sobre o processo para licenciamento ambiental da exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, nesta sexta-feira.

"Continua tudo na mesma", afirmou ela, rapidamente a jornalistas, após participar de cerimônia de posse de diretores da reguladora do setor de petróleo, a ANP.

A Petrobras concluiu na semana passada um simulado de emergência na Bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas profundas do Amapá, como parte do processo de licenciamento para perfurar um poço na região.

A empresa agora aguarda a manifestação do Ibama sobre os próximos passos.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

