Construtora Mota-Engil arremata leilão do túnel Santos-Guarujá

Projeto do túnel Santos-Guarujá Imagem: Reprodução/Youtube/MPor
Uesley Durães e Eduarda Esteves
Do UOL, em São Paulo

05/09/2025 16h46Atualizada em 05/09/2025 17h22

A Mota-Engil foi a vencedora do leilão do túnel Santos-Guarujá e será responsável pela construção e operação do empreendimento. O investimento total está estimado em R$ 6,8 bilhões

O que aconteceu

A empresa vencedora do leilão ofertou um desconto de 0,5% ao investimento público. Estiveram na cerimônia que selou a parceria hoje, na sede da B3 - a bolsa de valores de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o vice-presidente Geraldo Alckminn (PSB), o ministro da Economia, Fernando Haddad, entre outras autoridades e os representantes das empresas.

O desconto oferecido pela empresa portuguesa é válido para as parcelas mensais pagas pelo poder público pela obra. A concorrente no leilão, a Acciona, ofereceu 0%.

A construtora portuguesa vai receber R$ 436,10 milhões anualmente. No edital da obra, era proposto o valor de R$ 438,30 milhões de contraprestação pública.

A portuguesa Mota-Engil assinou recentemente um contrato com a Petrobras para sistemas submarinos de plataformas offshore. "Vamos cumprir as obrigações, esperamos terminar a obra o mais rápido possível", disse o vice-presidente da empresa, Manuel António da Mota.

Túnel será o primeiro do tipo imerso no Brasil e obra tem previsão de ficar pronta em 2031. Trajeto, que hoje é feita por sistema de balsas ou por rodovia, varia de 18 a 60 minutos, será reduzido a poucos minutos.

O contrato, estruturado em PPP (parceria público-privada), terá duração de 30 anos. Segundo o edital, a concessão envolverá construção, operação e manutenção da infraestrutura. O investimento total está estimado em R$ 6,8 bilhões, dos quais até R$ 5,1 bilhões virão de aportes públicos divididos igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal. O restante será de responsabilidade da empresa.

Além da vencedora, outro grupo havia apresentado proposta para participar do leilão. A espanhola Acciona, que é a empresa atualmente responsável pela execução das obras da linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo.

As grandes construtoras nacionais desistiram de entrar no leilão. Odebrecht e Andrade Gutierrez estavam otimistas com a participação, mas não apresentaram propostas na última segunda-feira (1º). As empreiteiras nacionais desistiram pela impossibilidade de conseguir o financiamento necessário para a obra ou de apresentar as garantias pedidas pelo BNDES, conforme reportagem publicada pela Folha de São Paulo.

A concessionária será responsável por apresentar projetos detalhados de mitigação e compensação ambiental. Além disso, também terão de implementar programas de comunicação com a população local. Somente após cumprir essas exigências será possível obter as demais licenças necessárias para iniciar as obras.

Túnel é aguardado há quase cem anos

Imagem: Reprodução/Jornal A Tribuna

Ainda não há data oficial para inauguração do túnel. Mas, segundo o edital, as obras deverão ser concluídas até 2030. A obra terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos, com módulos de concreto pré-moldados instalados no leito do canal portuário - uma técnica já consagrada em países da Europa e da Ásia. Entenda como túnel será construído clicando aqui.

Santos e Guarujá são separadas pelo canal do estuário, a uma distância de 400 metros, o que traz desafios à mobilidade urbana da população. Por isso, o túnel visa solucionar um gargalo histórico de mobilidade entre os dois municípios.

Atualmente, há dois principais modos de travessia, que variam de 18 a 60 minutos. O trajeto de 43 km via rodovia Cônego Domênico Rangoni, utilizado por veículos comerciais, tem tempo médio de 60 minutos, e o sistema de balsas e barcas, usado por pedestres, ciclistas e veículos leves, com tempos de travessia que variam de 18 a 60 minutos, dependendo das condições operacionais do porto.

Projeto prevê túnel imerso com três faixas por sentido e espaço para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). A estrutura contará ainda com passagem para pedestres e ciclistas e galeria de serviços.

A nova ligação deve desafogar o atual sistema de travessias e melhorar a integração logística da região. Segundo o governo estadual, a projeção é de que a obra gere cerca de 9.000 empregos diretos e indiretos ao longo da execução.

Previsão é que mais de 800 casas sejam afetadas com a obra. De acordo com o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, contratado pela Companhia Paulista de Parcerias, a estimativa é que 59 edificações sejam afetadas em Santos. Do lado do Guarujá, a previsão é que sejam desapropriadas 717 edificações, sendo 645 ocupações irregulares em Vicente de Carvalho. No caso das ocupações, as famílias serão removidas e reassentadas em habitações populares.

A obra vem sendo discutida há pelo menos 98 anos. Em janeiro de 1927, o jornal A Tribuna publicou uma reportagem sobre a construção do túnel. O texto cita a ideia do engenheiro Enéas Marini, que também planejava um túnel entre Rio de Janeiro e Niterói.

