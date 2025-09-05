Como proteger seu celular durante um festival lotado como o The Town

Mais de meio milhão de pessoas devem se reunir no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, durante os cinco dias do festival de música The Town, que começa neste sábado (6).

Apesar da empolgação de quem vai assistir seus artistas favoritos, é importante lembrar que eventos tão cheios também são oportunidades para pessoas mal-intencionadas. Na primeira edição do The Town, em 2023, foram registrados 1.084 furtos e roubos de celulares, segundo a Polícia Civil de São Paulo.

Para você curtir o festival sem dores de cabeça, preparamos um checklist de segurança para manter seu smartphone — e seus dados — a salvo.

Antes do festival

Anote o IMEI do aparelho em um local seguro. Em caso de perda, roubo ou furto, ele permite bloquear o dispositivo, inclusive na operadora de telefonia. Para descobrir o número, disque *#06# no seu celular.

em um local seguro. Em caso de perda, roubo ou furto, ele permite bloquear o dispositivo, inclusive na operadora de telefonia. Para descobrir o número, disque *#06# no seu celular. Cadastre-se no programa Celular Seguro , do Governo Federal, que permite bloquear o aparelho, a linha telefônica e aplicativos de banco remotamente. O app "Celular Seguro BR" está disponível para Android e iOS.

, do Governo Federal, que permite bloquear o aparelho, a linha telefônica e aplicativos de banco remotamente. O app "Celular Seguro BR" está disponível para Android e iOS. Ative os serviços de localização "Buscar iPhone" (iOS) ou "Encontre meu Dispositivo" (Android).

"Buscar iPhone" (iOS) ou "Encontre meu Dispositivo" (Android). Proteja aplicativos sensíveis : crie uma senha temporária para apps de banco, por exemplo, usando o recurso "Bem-estar Digital" (Android) ou "Tempo de Uso" (iPhone).

: crie uma senha temporária para apps de banco, por exemplo, usando o recurso "Bem-estar Digital" (Android) ou "Tempo de Uso" (iPhone). Ative as proteções contra roubo : no Android, vá em Configurações > Google > Todos os serviços > Proteção contra Roubo; no iOS, em Ajustes > Face ID e Código > Proteção de Dispositivo Roubado.

: no Android, vá em Configurações > Google > Todos os serviços > Proteção contra Roubo; no iOS, em Ajustes > Face ID e Código > Proteção de Dispositivo Roubado. Reduza os riscos financeiros: limite valores de transações bancárias e oculte ou desinstale apps de bancos. Se possível, use um celular mais antigo, apenas com o essencial instalado.

Durante o festival

Guarde o celular próximo ao corpo , por exemplo, em uma doleira ou pochete.

, por exemplo, em uma doleira ou pochete. Quando estiver usando o celular, use um cordão de segurança : no pulso ou pescoço, ele ajuda a evitar quedas e dificulta furtos.

: no pulso ou pescoço, ele ajuda a evitar quedas e dificulta furtos. Leve um carregador portátil para não ficar sem bateria.

para não ficar sem bateria. Para cartões físicos, prefira carteiras com bloqueio RFID , que evitam o uso indevido por aproximação.

, que evitam o uso indevido por aproximação. Evite redes Wi-Fi públicas , especialmente para acessar informações sensíveis ou realizar transações financeiras.

, especialmente para acessar informações sensíveis ou realizar transações financeiras. Se ainda assim estiver inseguro, deixe o celular "oficial" em casa e vá com um aparelho baratinho, sem aplicativos de banco e outros dados pessoais.

