Como a polícia prendeu no litoral de SP líder do PCC que usava identidade falsa
Um homem apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região Nordeste foi preso na quarta-feira, 3, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O suspeito foi identificado como Sidney Romualdo, de 47 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), ele é acusado de comandar todas as atividades da facção criminosa na região.
O suspeito era alvo de outras investigações e já tinha mandado de prisão em aberto por envolvimento com a facção criminosa, mas usava identidade falsa para despistar a polícia, conforme a SSP-SP. A defesa dele não foi localizada.
A captura foi realizada por policiais do 29.º Batalhão do Interior, no âmbito da Operação Sintonia Fina, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco/PE) - a força de segurança inclui agentes das polícias Federal, Civil, Militar, Penal, além da Secretaria da Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).
Para chegar ao suspeito, as investigações começaram em 2024, após a prisão de outro líder da facção. Segundo a Polícia Federal (PF), as apurações revelaram que o grupo "mantinha intensa atividade criminosa violenta na capital, região metropolitana e interior do Estado de Pernambuco".
Ainda de acordo com a PF, a Operação Sintonia Fina é resultado da análise de elementos obtidos em outras operações, como a Manguezais (2022) e La Catedral (2024), que já haviam identificado irregularidades no sistema prisional pernambucano.
A ação teve como objetivo desmantelar um grupo criminoso suspeito de uma série de crimes, incluindo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, homicídios e lavagem de dinheiro.
Conforme as investigações, os suspeitos movimentaram mais de R$ 328 milhões nos últimos anos, ocultando a origem ilícita dos recursos por meio do uso de empresas de fachada e de contas bancárias em nome de terceiros.
No total, foram cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão em nove cidades de Pernambuco - Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Itaquitinga, Paudalho, Tacaimbó e Caruaru -, além de Campo Grande (MS) e Itanhaém (SP). Bens e valores dos investigados também foram bloqueados.
Em Itanhaém, equipes do 29.º Batalhão cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão em endereços ligados ao suspeito. Romualdo foi levado ao 1.º Distrito Policial do município, onde permanece à disposição da Justiça.