COI lança grupos de trabalho sobre juventude, receitas e programa olímpico

05/09/2025 14h36

A presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, anunciou, nesta sexta-feira (5), a criação de grupos de trabalho para três campos de atuação: a evolução do programa olímpico, o futuro dos Jogos Olímpicos da Juventude (JOJ) e o modelo econômico da organização.

Esses grupos se juntam aos já anunciados em junho, sobre o critério de escolha das sedes dos Jogos Olímpicos e sobre a "proteção da categoria feminina", assunto sob os holofotes pelo retorno dos testes de gênero no atletismo, na natação e no boxe.

O programa esportivo dos Jogos Olímpicos é uma questão crucial e o objetivo é encontrar um "equilíbrio" entre a importância do evento e a inclusão e exclusão de modalidades de acordo com o seu nível de apelo, apontou o COI.

O austríaco Karl Stoss presidirá um grupo de trabalho sobre o assunto, no qual estarão Sebastian Coe (presidente da World Athletics), Tony Estanguet (presidente do Comitê de Organização local dos Jogos de Paris 2024) e a lenda do atletismo Allyson Felix.

Outros grupos diferentes abordarão a estratégia futura dos Jogos Olímpicos da Juventude e as "parcerias comerciais e de marketing".

