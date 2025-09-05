CNU 2025 em contagem regressiva: falta um mês para primeira prova

Para os cargos de nível superior, a prova objetiva será composta por 90 questões, sendo 30 questões de conhecimentos gerais e 60 questões de conhecimentos específicos.

A prova objetiva para os cargos de nível intermediário será composta por 68 questões de múltipla escolha.

Cartões de confirmação de inscrição

Os locais exatos das provas do certame, por questões de segurança, somente poderão ser consultados individualmente pelos candidatos a partir de 22 de setembro, quando for divulgado o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), no site do concurso.

O documento ainda trará dados como o número de inscrição, as datas e os horários de aplicação das provas, além da informação sobre a opção do uso do nome social e se o atendimento especializado foi concedido após solicitação no ato de inscrição.

O edital do processo seletivo avisa que é responsabilidade exclusiva do candidato verificar as informações contidas neste documento.

O cartão de confirmação de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas ou quando solicitado.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal. As vagas são para cargos distintos da primeira edição do CNU.

O processo seletivo de ingresso no serviço público também reservou 25% das vagas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

As vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, com oportunidades para os níveis superior e intermediário.

Do total de vagas, são de 3.144 para nível superior e 508 para?nível intermediário/técnico.

Serão 2.480 vagas para preenchimento imediato e outras 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados? do certame.

As provas - de caráter eliminatório e classificatório - serão aplicadas em 228 locais, em todo o Brasil.

O CNU 2025 registrou 761.528 inscrições confirmadas de pessoas de 4.951 municípios.

No chamado Enem dos concursos, as mulheres representam 60% dos inscritos.

Em caso de dúvidas, os interessados devem acessar a página oficial do certame, criada pelo Ministério da Gestão.