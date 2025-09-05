Topo

China imporá sobretaxas provisórias às importações de carne de porco europeia

05/09/2025 08h16

A China anunciou nesta sexta-feira (5) que imporá sobretaxas provisórias às importações de carne de porco provenientes da União Europeia (UE), no âmbito de uma investigação que, segundo Pequim, evidenciou práticas de dumping.

O gigante asiático havia iniciado essa investigação em junho de 2024, pouco depois de a UE anunciar sua intenção de impor tarifas adicionais aos veículos elétricos importados da China.

A China ? o maior consumidor mundial de carne de porco ? importou no ano passado produtos suínos no valor de 4,3 bilhões de yuans (604 milhões de dólares ou 3,2 bilhões de reais) apenas de um dos principais produtores europeus, a Espanha, segundo dados oficiais da alfândega chinesa.

"A autoridade responsável pela investigação determinou, de forma preliminar, que as importações de carne de porco e subprodutos suínos provenientes da União Europeia estão sendo alvo de dumping", indicou nesta sexta-feira o Ministério do Comércio chinês para justificar a medida.

As autoridades decidiram estabelecer "medidas antidumping provisórias na forma de depósitos de garantia" que devem ser entregues às alfândegas, acrescentou.

Essas taxas, que irão variar entre 15,6% e 62,4%, entrarão em vigor a partir de 10 de setembro, segundo o comunicado.

As medidas continuam sendo "provisórias" já que a investigação do Ministério do Comércio deve se prolongar, como previsto, até dezembro. Será então que serão emitidas as conclusões finais.

A Comissão Europeia respondeu rapidamente com a promessa de "tomar todas as medidas necessárias" para proteger os profissionais do setor, segundo disse à imprensa o porta-voz Olof Gill, que qualificou como "questionáveis" as alegações chinesas.

