Topo

Notícias

China critica Trump por incitar Europa a exercer pressão econômica

05/09/2025 06h21

A China afirmou nesta sexta-feira (5) que "se opõe de modo veemente" a qualquer coação, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estimulou os líderes europeus a pressionar economicamente Pequim em retaliação pelo seu papel na guerra da Ucrânia.

Trump pediu na quinta-feira, em uma conversa por videoconferência com os líderes europeus, uma pressão econômica sobre a China devido ao seu apoio à Rússia na ofensiva na Ucrânia, informou um funcionário de alto escalão da Casa Branca.

"A China não é a causa desta crise, assim como também não é parte envolvida na mesma", respondeu nesta sexta-feira, em uma entrevista coletiva, Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

"Nos opomos de modo veemente à prática de arrastar a China para este assunto e rejeitamos firmemente a imposição da chamada pressão econômica", declarou o porta-voz.

A China nunca condenou a Rússia por sua invasão na Ucrânia e se apresenta como uma parte neutra e um possível mediador no conflito.

Os países aliados da Ucrânia acusam a China de ajudar a Rússia a contornar as sanções ocidentais, especificamente por permitir que o país compre componentes tecnológicos necessários para produzir armamento.

isk-aas-ehl/lal/avl-an/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

China critica Trump por incitar Europa a exercer pressão econômica

Corte Constitucional rejeita proposta sobre castração química no Equador

Incêndios florestais deterioram a qualidade do ar a quilômetros de distância, alerta ONU

Putin: tropas ocidentais na Ucrânia seriam 'alvos legítimos' para o Exército russo

Tropas ocidentais na Ucrânia serão "alvo legítimo", diz Putin, que propõe cúpula com Kiev em Moscou

Alemã processa Google após fotos íntimas vazadas na internet

Onde Bolsonaro pode ser preso? Ex-presidentes não têm privilégio garantido

'Como cápsula do tempo': família visita casa fechada há 20 anos no Líbano

Prédio inovador promete conseguir abrigar 9 milhões de pessoas de uma vez

Homem salva menina de tentativa de estupro: 'Não pensei em nada, só reagi'

Leilão decide que construtora fará túnel Santos-Guarujá; o que está em jogo