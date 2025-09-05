Topo

CEO do UBS é contra redução do tamanho do banco em face de preocupações regulatórias

05/09/2025 14h49

BADEN, Suíça (Reuters) - O presidente-executivo do UBS, Sergio Ermotti, disse nesta sexta-feira que não planeja reduzir o tamanho do banco em meio à pressão dos reguladores suíços para aumentar sua resistência após a aquisição emergencial do Credit Suisse.

Ermotti afirmou em uma conferência de negócios que estava esperançoso de que uma "solução sensata" pudesse ser encontrada para as questões regulatórias atualmente em discussão em Berna, mas que reduzir o tamanho do banco não era a melhor abordagem para o UBS.

"Encolher o banco não é uma estratégia", disse Ermotti no evento.

O UBS vem fazendo lobby para suavizar as regulamentações propostas em junho, destinadas a proteger a Suíça caso o banco, o único banco global remanescente no país, venha a enfrentar dificuldades.

As medidas do governo suíço preveem que o UBS -- que tem um balanço patrimonial com cerca de duas vezes o tamanho da economia do país -- deve capitalizar suas subsidiárias estrangeiras em 100%, em vez dos 60% atuais, para cobrir possíveis perdas no exterior.

Isso poderia significar que o banco teria de carregar um capital extra de US$24 bilhões, o que, segundo os analistas, prejudicaria sua capacidade de recompensar os investidores.

A Reuters informou em julho que o UBS havia intensificado o planejamento de contingência, inclusive considerando a mudança de sua sede, embora Ermotti tenha dito posteriormente que o banco estava concentrado em permanecer na Suíça.

(Reportagem de Dave Graham)

