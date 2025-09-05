Milagre no Brasil: quem é santo 'millennial' que será canonizado pelo papa

O Vaticano pendurou ontem a imagem de Carlo Acutis em uma das janelas da Basílica de São Pedro. No próximo domingo, Acutis será canonizado pelo papa Leão 14 devido a dois milagres reconhecidos e se tornará o primeiro santo "millennial", já que faz parte da geração que nasceu no início dos anos 1990.

Garoto se tornou 'padroeiro da internet'

Nascido no Reino Unido, Acutis cresceu em Milão, na Itália. Habilidoso com tecnologia e ciência da computação, o garoto católico usava suas redes sociais para evangelizar o público. Segundo o portal especializado Vatican News, Acutis era o responsável por um site sobre milagres eucarísticos. Devido à sua presença no mundo virtual, ele ficou conhecido como "padroeiro da internet".

Segundo a mãe de Acutis, o garoto era uma criança "comum". "Ele costumava brincar, ter amigos e ir à escola. Mas sua qualidade extraordinária era o fato de ter aberto a porta do seu coração para Jesus e colocado Jesus em primeiro lugar em sua vida", disse Antonia Salzano à agência de notícias Reuters em abril.

Ele usou essa habilidade para espalhar a boa nova, o Evangelho. Ele queria ajudar as pessoas a terem mais fé, a entender que existe uma vida após a morte, que somos (peregrinos) neste mundo [...] Ele era muito severo consigo mesmo... Se eu quisesse comprar dois pares de sapatos, ele dizia: 'não, um é suficiente'.

Antonia Salzano, mãe de Carlo Acutis, à Reuters

O adolescente morreu aos 15 anos, vítima de leucemia, na cidade italiana de Monza. Acutis morreu no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Conforme seu desejo, Acutis foi sepultado no cemitério de Assis, onde permaneceu até a sua transferência para a igreja de Santa Maria Maggiore, também em Assis.

Atualmente, o corpo de Acutis está exposto aos fiéis. Vestido com jeans e moletom, o corpo, protegido por uma proteção de vidro, recebe a visita de pessoas que buscam prestar suas homenagens ao jovem, que seria responsável por pelo menos dois milagres.

Corpo de Carlo Acutis exposto na Itália Imagem: CNS/courtesia da Diocese de Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

Milagres de Acutis incluem garoto brasileiro

A cura de um menino de Campo Grande foi atribuída a Carlo Acutis. Matheus Vianna tinha 2 anos quando foi diagnosticado com pâncreas anular, uma rara doença congênita. Um dos principais sintomas da condição eram os vômitos repetidos.

A família de Matheus diz que ele foi curado após tocar em uma peça de roupa que teria o sangue do italiano. Em 2013, o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião, trouxe da Itália para Campo Grande um pedaço de uma camiseta que supostamente pertenceu a Carlo Acutis. O líder religioso pediu para que os fiéis fizessem um pedido de milagre durante uma missa.

Segundo o relato da família, na ocasião, Matheus perguntou ao avô o que era um "milagre''. "É quando você deseja muito uma coisa do fundo do seu coração e se realiza'', teria respondido à criança. O menino, então, estendeu os braços para tocar na relíquia e pediu para "parar de vomitar". Após o episódio, a avó ficou impressionada com a mudança do menino e resolveu refazer os exames, que não mostraram mais a lesão. Hoje com 15 anos, Matheus vive com a família em Goiás e guarda um quadro de Carlo Acutis com ele.

O segundo milagre atribuído a Acutis foi a cura de uma mulher chamada Valeria Valverde. A costarriquenha de 21 anos entrou em coma após um acidente de bicicleta em Florença, na Itália, no qual ela bateu a cabeça gravemente.

A mãe de Valéria fez uma peregrinação a Assis para rezar pela cura da filha no túmulo do beato Carlo Acutis. Ela deixou um bilhete escrito e, no mesmo dia, Valéria começou a respirar sozinha. No dia seguinte, recuperou o uso dos membros superiores e parcialmente a fala.

O processo de beatificação de Carlo Acutis começou a tramitar no Vaticano em 2013. Na primeira etapa de reconhecimento, o jovem foi intitulado "Servo de Deus". Em 2018, foi considerado venerável pelo Papa e, em 2020, foi beatificado após o reconhecimento de um milagre.

Em maio do ano passado, o papa Francisco autorizou o início do processo de canonização do garoto. O Vaticano reconheceu o segundo milagre do beato, uma das condições para ser considerado santo. Em comemoração à canonização, o Vaticano lançará um selo especial, com a imagem do jovem Acutis.

Tapeçaria com retrato de Carlo Acutis pendurada na Basílica de São Francisco de Assis durante a cerimônia de beatificação Imagem: Reprodução/Vaticano

*Com informações de matéria publicada em 07/06/2024 e da Agência Brasil