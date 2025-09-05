Topo

Notícias

Carlo Acutis, 'influencer de Deus', será o primeiro santo 'millennial'

05/09/2025 05h02

O papa Leão XIV canonizará no domingo (7) o primeiro santo "millennial", o italiano Carlo Acutis, o "influencer de Deus", que dedicou grande parte de sua curta vida a divulgar a fé católica na internet.

Durante a celebração, que começará às 10h00 (5h00 de Brasília) na Praça de São Pedro, o líder da Igreja Católica também canonizará outro jovem italiano falecido, o estudante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), um apaixonado pelo alpinismo, conhecido por seu compromisso social e espiritual. 

A canonização de Acutis, que faleceu aos 15 anos, vítima de leucemia, em 2006, deveria ter acontecido em 27 de abril, mas precisou ser adiada devido à morte do papa Francisco. 

Acutis fazia evangelização pela internet e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos, o que o levou a ficar conhecido como "padroeiro da internet", "influencer de Deus" ou "ciberapóstolo".

Acutis, nascido em Londres em 1991 em uma família italiana rica e pouco praticante do catolicismo, cresceu em Milão e demonstrou desde cedo seu fervor religioso.

Ele foi beatificado em 2020 e o Vaticano atribui dois milagres a Acutis que o qualificam para ser canonizado: a cura de uma criança brasileira com uma rara malformação do pâncreas e a cura de uma estudante costa-riquenha gravemente ferida em um acidente. 

Nos dois casos, as famílias invocaram a intercessão do adolescente.

Em Assis, onde o túmulo de Carlo Acutis atrai todos os anos centenas de milhares de peregrinos e curiosos, a diocese instalou telões para acompanhar a cerimônia e fretou um trem especial que transportará mais de 800 pessoas a Roma.

- "Verso l'alto" -

A canonização, que segue à beatificação, é o resultado de um processo longo e meticuloso e só pode ser aprovada pelo papa. 

O ato exige três condições: ter falecido há pelo menos cinco anos, ter levado uma vida cristã exemplar e ter realizado pelo menos dois milagres, um deles após a beatificação.

A decisão é objeto de um "processo", uma investigação conduzida no Vaticano pelo Dicastério para as Causas dos Santos, na qual especialistas como médicos e teólogos avaliam se ocorreram milagres, que geralmente são curas sem uma explicação científica.

O processo de canonização do jovem Carlo Acutis foi extremamente rápido, algo incomum.

O caso de Pier Giorgio Frassati, que também será canonizado no domingo, foi mais demorado: ele morreu há 100 anos. Nasceu em Turim, em uma família burguesa, e rompeu com a trajetória de seu pai, senador e fundador do jornal La Stampa, para se dedicar aos pobres e doentes de sua cidade. 

O estudante de Engenharia, esportista, apaixonado por montanhas e membro da Ação Católica, resumia seu ideal no lema "Verso l'alto", sempre rumo ao alto.

Falecido aos 24 anos devido à poliomielite, se tornou um modelo de caridade para a Igreja Católica.

Mais de 30 anos após sua beatificação por João Paulo II em 1990, o Vaticano reconheceu um segundo milagre no final de 2024: a inexplicável cura de um jovem americano em coma.

A cerimônia de canonização, a primeira comandada pelo papa Leão XIV desde sua eleição em maio, ocorre em pleno Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja Católica, para o qual Roma já recebeu mais de 24 milhões de pessoas, segundo o Vaticano.

cmk/cf/hgs/mb/an/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Putin: tropas ocidentais na Ucrânia serão 'alvos legítimos' para o Exército russo

JBS entrega 120 mil brincos e faz 1º abate com rastreabilidade individual no PA

União vai liberar até R$12 bi em crédito para aliviar dívida de produtores rurais

China critica Trump por incitar Europa a exercer pressão econômica

Corte Constitucional rejeita proposta sobre castração química no Equador

Incêndios florestais deterioram a qualidade do ar a quilômetros de distância, alerta ONU

Putin: tropas ocidentais na Ucrânia seriam 'alvos legítimos' para o Exército russo

Tropas ocidentais na Ucrânia serão "alvo legítimo", diz Putin, que propõe cúpula com Kiev em Moscou

Alemã processa Google após fotos íntimas vazadas na internet

Onde Bolsonaro pode ser preso? Ex-presidentes não têm privilégio garantido

'Como cápsula do tempo': família visita casa fechada há 20 anos no Líbano