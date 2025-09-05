Carla Araújo: Sessão extra no STF reduz risco de vista de Fux no julgamento

A inclusão de uma sessão extra no julgamento de Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) reduz o risco de um pedido de vista por Luiz Fux, afirmou a colunista Carla Araújo no UOL News - 2ª edição.

A pedido de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou para quinta-feira a sessão extra do julgamento do "núcleo crucial" da trama golpista. Para Carla, a decisão possibilita um debate maior entre os ministros do Supremo para esclarecer eventuais dúvidas, o que reduz a margem para um pedido de vista.

O que está se desenhando nos bastidores com esse movimento de pedirem mais um dia [de julgamento] mostra que talvez haja uma disposição de um pouco mais de discussão. Também cai um pouco o risco de um pedido de vista por parte do ministro [Luiz] Fux, uma possibilidade que circulou quando o ministro levantou alguns pontos que poderiam apontar uma eventual divergência.

Nessa semana, houve as manifestações dos advogados e muitos falavam que 'os ministros já estão com votos prontos'. Nas imagens [do julgamento], dá para ver os ministros anotando a sustentação desses advogados, para poder eventualmente contrapor o que foi apresentado nessa etapa do julgamento, ou também para decidir sobre a culpabilidade de cada um desses réus que estão sendo julgados. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla também destacou o clima de trabalho intenso no Supremo e a expectativa de grande público, tanto de jornalistas quanto de manifestantes, durante o julgamento.

No primeiro dia, registramos um movimento um pouco maior. Havia muitos jornalistas no Supremo no primeiro dia, mas menos no segundo.

Há uma série de variáveis sobre as reações, desde políticas e eventuais manifestações. Teremos nesse final de semana o 7/9, que tem ato convocado pelos bolsonaristas, mas também pela esquerda, além do presidente Lula no desfile oficial. Estamos em um mês importante na política brasileira. Carla Araújo, colunista do UOL

