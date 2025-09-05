Topo

Notícias

Cancelamentos superam vendas de soja nos EUA em 23,8 mil t, mostra USDA

05/09/2025 12h03

São Paulo, 5 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 23,8 mil toneladas de soja da safra 2024/25, na semana encerrada em 28 de agosto, informou nesta sexta-feira, 5, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Os principais compradores na semana foram Vietnã (119 mil t), Países Baixos (57,2 mil t), Egito (2,1 mil t), Japão (1,2 mil t) e Malásia (700 t), que não compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (132 mil t), México (55,5 mil t), Taiwan (11,4 mil t), Indonésia (2,8 mil t) e Tailândia (2,1 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas foi de 818,5 mil toneladas. Os principais compradores foram destinos não revelados (269 mil t), México (116,1 mil t), Japão (71,1 mil t), Indonésia (66,7 mil t) e Taiwan (61,3 mil t),O total das duas temporadas, de aproximadamente 794,7 mil t, ficou dentro das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 300 mil e 1,60 milhão de toneladas.As exportações na semana chegaram a 457 mil toneladas, avanço de 12% em relação à semana anterior, mas recuo de 13% em relação à média das últimas quatro semanas. Os destinos principais foram Vietnã (127,3 mil t), México (86,6 mil t), Países Baixos (57,2 mil t), Egito (57,1 mil t) e Japão (42,4 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires

