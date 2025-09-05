Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 280,9 mil t, revela USDA

São Paulo, 5 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 280,9 mil toneladas de milho da safra 2024/25, na semana encerrada em 28 de agosto, informou nesta sexta-feira, 5, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume é o menor registrado no ano comercial.Os principais compradores na semana foram México (196,2 mil t), Israel (59,8 mil t), Colômbia (27,4 mil t), Venezuela (21 mil t) e Coreia do Sul (20,7 mil t), que não compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (446,1 mil t), Espanha (65 mil t), Irlanda (44 mil t), Portugal (34,5 mil t) e Jamaica (24 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas alcançou 2,12 milhões de toneladas. Os principais compradores foram México (511,8 mil t), Colômbia (478,7 mil t), destinos não revelados (320,5 mil t), Japão (237 mil t) e Taiwan (156,5 mil t), que compensaram os cancelamentos de Coreia do Sul (237 mil t) e Guatemala (300 t). A soma das vendas, de aproximadamente 1,84 milhão de toneladas, ficou dentro do projetado por analistas, que estimavam vendas de 700 mil até 2,20 milhões de toneladas.As exportações somaram 1,74 milhão de toneladas, alta de 52% ante a semana anterior, e de 41% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram México (656,9 mil t), Japão (351,5 mil t), Colômbia (278,8 mil t), Coreia do Sul (136,1 mil t) e Portugal (60,5 mil t). *Com informações da Dow Jones Newswires