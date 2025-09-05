Câmara não aprovou suspensão do julgamento de Bolsonaro no STF

Topo

5.set.2025 - Vídeo é sobre votação de maio de 2025 - Arte/UOL sobre Reprodução Facebook
5.set.2025 - Vídeo é sobre votação de maio de 2025 Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook
Isabela Aleixo
do UOL

Do UOL, no Rio

05/09/2025 16h01

Não é verdade que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados tenha aprovado a suspensão da ação no STF que julga Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Publicações que circulam nas redes sociais usam vídeos sobre uma votação que aconteceu em maio envolvendo o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) com uma legenda enganosa.

O que diz o post

O vídeo de uma votação na Câmara dos Deputados em que parlamentares bolsonaristas aparecem comemorando a suspensão de uma ação penal é compartilhada com a seguinte legenda enganosa: "CCJ suspende julgamento do caso do "golpe". Ninguém prende Bolsonaro!"

Por que é falso

Câmara suspendeu ação contra Ramagem, e não Bolsonaro. No vídeo, parlamentares bolsonaristas afirmam que "está suspensa a ação do golpe lá do Supremo Tribunal Federal" e mostram o placar da votação: 315 votos "sim" e 143 votos "não". Em uma busca no Google por notícias com os termos "câmara suspende ação penal" (aqui) é possível encontrar registros do site da Câmara (aqui) e de jornais sobre o assunto. Tratava-se, na verdade, da suspensão de uma ação que envolvia Ramagem, acusado de participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Votação aconteceu no dia 7 de maio. O pedido de suspensão da ação foi apresentado pelo PL, partido de Ramagem. A sigla argumentou que a lei proíbe investigações contra parlamentares após a diplomação e, por isso, o deputado não poderia estar no inquérito que apura as invasões do 8 de Janeiro. A medida foi votada na CCJ e no plenário da Câmara no mesmo dia. Após a aprovação, o pedido foi enviado ao STF, que acolheu parcialmente a manifestação dos parlamentares (aqui e aqui).

STF suspendeu ação para crimes cometidos após a diplomação, mas manteve tentativa de golpe. Ramagem deixou de ser investigado por dano qualificado pela violência, com grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A paralisação vale até o fim do mandato do deputado, em dezembro de 2026. Ramagem continua respondendo por três crimes: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A decisão não se estende aos outros réus da ação da trama golpista, como Bolsonaro.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava quase de 10 mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

