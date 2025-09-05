Topo

Notícias

Cade aprova acordo entre Marfrig e BRF sem restrições

05/09/2025 16h03

SÃO PAULO (Reuters) -O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta sexta-feira, sem restrições, o acordo de incorporação da BRF pela Marfrig, negócio que criará uma companhia com receita de R$152 bilhões por ano.

A BRF, uma das maiores companhias de carnes de frango e suína e processados, será incorporada pela Marfrig, um dos maiores produtores de carne bovina, em acordo que envolveu troca de ações (0,8521 ação da Marfrig por cada ação da BRF).

A Marfrig, que já era majoritária entre os acionistas da BRF, vai incorporar todas as ações da BRF que ainda não estavam sob seu controle, enquanto os acionistas da BRF receberão papéis da Marfrig, notou o Cade, em comunicado sobre a aprovação do acordo.

A chamada MBRF, denominação da nova companhia, poderá acirrar a concorrência no Brasil com a JBS maior produtora global de carnes.

A MBRF estará presente em 117 países com marcas como Sadia, Perdigão e Bassi, entre outras, e tem produção estimada em 8 milhões de toneladas de produtos anualmente.

Quando anunciaram o acordo, Marfrig e BRF projetaram sinergias de R$805 milhões por ano, sendo entre R$400 milhões e R$500 milhões previstos para os primeiros 12 meses e o restante no médio e longo prazos.

(Por Isabel Teles, Ana Mano e Roberto Samora; edição de Letícia Fucuchima)

