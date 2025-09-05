Venezuela condena ação dos EUA que matou 11 em navio no Caribe: 'Massacre'

O ministro do interior da Venezuela, Diosdado Cabello, classificou como um "massacre ilegal" e uma afronta ao direito internacional o ataque dos Estados Unidos que deixou 11 mortos em um navio na última terça.

O que aconteceu

Cabello condenou o ataque e disse que se trata de uma violação do direito internacional. Em seu programa semanal de TV anteontem, o ministro afirmou que a operação dos EUA não representou justiça, mas sim "barbárie".

Assassinaram 11 pessoas sem nenhum julgamento. Eu pergunto se isso pode ser feito? Nenhuma suspeita de narcotráfico autoriza execuções extrajudiciais no mar Diosado Cabello, ministro do Interior da Venezuela

Ataque foi o primeiro após envio de navios de guerra dos EUA para o sul do Caribe. Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que ação é parte de uma campanha permanente contra o narcoterrorismo.

Presidente dos EUA, Donald Trump afirmou que encontraram "grandes quantidades de drogas". No entanto, o Pentágono não divulgou informações sobre a tripulação nem apresentou provas que sustentassem o ataque.

Ausência de informações levantou dúvidas sobre a legalidade da operação. Autoridades de alto escalão sinalizaram que ações semelhantes devem se repetir contra grupos classificados como narcoterroristas.