Topo

Notícias

Venezuela condena ação dos EUA que matou 11 em navio no Caribe: 'Massacre'

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/09/2025 20h01

O ministro do interior da Venezuela, Diosdado Cabello, classificou como um "massacre ilegal" e uma afronta ao direito internacional o ataque dos Estados Unidos que deixou 11 mortos em um navio na última terça.

O que aconteceu

Cabello condenou o ataque e disse que se trata de uma violação do direito internacional. Em seu programa semanal de TV anteontem, o ministro afirmou que a operação dos EUA não representou justiça, mas sim "barbárie".

Assassinaram 11 pessoas sem nenhum julgamento. Eu pergunto se isso pode ser feito? Nenhuma suspeita de narcotráfico autoriza execuções extrajudiciais no mar Diosado Cabello, ministro do Interior da Venezuela

Ataque foi o primeiro após envio de navios de guerra dos EUA para o sul do Caribe. Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que ação é parte de uma campanha permanente contra o narcoterrorismo.

Presidente dos EUA, Donald Trump afirmou que encontraram "grandes quantidades de drogas". No entanto, o Pentágono não divulgou informações sobre a tripulação nem apresentou provas que sustentassem o ataque.

Ausência de informações levantou dúvidas sobre a legalidade da operação. Autoridades de alto escalão sinalizaram que ações semelhantes devem se repetir contra grupos classificados como narcoterroristas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Vereador pede que Janja preste depoimento sobre viagens internacionais

Lula critica possível anistia a Bolsonaro: 'Está se autocondenando'

Grave acidente entre dois ônibus deixa quatro mortos e 31 feridos em MG

Veja dezenas sorteadas da Lotomania; prêmio é de R$ 529 mil

Trump sediará cúpula do G20 de 2026 em um de seus resorts em Miami

Maduro diz que 'nenhuma das diferenças' com EUA 'pode levar a um conflito militar'

Dupla Sena tem prêmio estimado de R$ 7 milhões; confira números sorteados

Quina acumula e prêmio vai a R$ 3,4 milhões; veja números sorteados

Venezuela condena ação dos EUA que matou 11 em navio no Caribe: 'Massacre'

Homem fica soterrado após desmoronamento de obra na zona leste de SP

Trump diz que mais reféns em Gaza podem ter morrido