Bolsas da Ásia fecham em alta, após Trump confirmar tarifa menor para carros japoneses

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, após os EUA confirmarem a redução de tarifas sobre importações de carros do Japão e à espera de dados do mercado de trabalho americano que podem pavimentar o caminho para o Federal Reserve (Fed) voltar a reduzir juros.

O índice Nikkei subiu 1,03% em Tóquio, a 43.018,75 pontos, um dia após o presidente Donald Trump assinar ordem executiva que implementa o acordo comercial que os EUA negociaram com o Japão em julho, reduzindo as tarifas sobre carros japoneses vendidos para o mercado americano.

Na China continental, os mercado se recuperaram após três dias de quedas. O Xangai Composto avançou 1,24%, a 3.812,51 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto saltou 3,19%, a 2.405,82 pontos. Ontem, particularmente, as bolsas chinesas haviam amargado perdas significativas após relatos de que reguladores em Pequim estavam considerando formas de esfriar um recente rali das ações domésticas.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve ganho de 1,43% em Hong Kong, a 25.417,98 pontos, o Taiex avançou 1,30% em Taiwan, a 24.494,58 pontos, e o sul-coreano Kospi registrou ligeira alta de 0,13% em Seul, a 3.205,12 pontos.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo também aguardam o relatório de emprego oficial dos EUA, o chamado payroll, que deve influenciar expectativas de quantas vezes o Fed poderá reduzir seus juros básicos até o fim do ano. Para a reunião de setembro do Fed, a aposta em redução das taxas é de quase 100%, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com alta de 0,51% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.871,20 pontos.

