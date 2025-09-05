Topo

Notícias

Bolsas da Ásia fecham em alta, após Trump confirmar tarifa menor para carros japoneses

05/09/2025 05h42

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, após os EUA confirmarem a redução de tarifas sobre importações de carros do Japão e à espera de dados do mercado de trabalho americano que podem pavimentar o caminho para o Federal Reserve (Fed) voltar a reduzir juros.

O índice Nikkei subiu 1,03% em Tóquio, a 43.018,75 pontos, um dia após o presidente Donald Trump assinar ordem executiva que implementa o acordo comercial que os EUA negociaram com o Japão em julho, reduzindo as tarifas sobre carros japoneses vendidos para o mercado americano.

Na China continental, os mercado se recuperaram após três dias de quedas. O Xangai Composto avançou 1,24%, a 3.812,51 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto saltou 3,19%, a 2.405,82 pontos. Ontem, particularmente, as bolsas chinesas haviam amargado perdas significativas após relatos de que reguladores em Pequim estavam considerando formas de esfriar um recente rali das ações domésticas.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve ganho de 1,43% em Hong Kong, a 25.417,98 pontos, o Taiex avançou 1,30% em Taiwan, a 24.494,58 pontos, e o sul-coreano Kospi registrou ligeira alta de 0,13% em Seul, a 3.205,12 pontos.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo também aguardam o relatório de emprego oficial dos EUA, o chamado payroll, que deve influenciar expectativas de quantas vezes o Fed poderá reduzir seus juros básicos até o fim do ano. Para a reunião de setembro do Fed, a aposta em redução das taxas é de quase 100%, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com alta de 0,51% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.871,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Putin: tropas ocidentais na Ucrânia serão 'alvos legítimos' para o Exército russo

JBS entrega 120 mil brincos e faz 1º abate com rastreabilidade individual no PA

União vai liberar até R$12 bi em crédito para aliviar dívida de produtores rurais

China critica Trump por incitar Europa a exercer pressão econômica

Corte Constitucional rejeita proposta sobre castração química no Equador

Incêndios florestais deterioram a qualidade do ar a quilômetros de distância, alerta ONU

Putin: tropas ocidentais na Ucrânia seriam 'alvos legítimos' para o Exército russo

Tropas ocidentais na Ucrânia serão "alvo legítimo", diz Putin, que propõe cúpula com Kiev em Moscou

Alemã processa Google após fotos íntimas vazadas na internet

Onde Bolsonaro pode ser preso? Ex-presidentes não têm privilégio garantido

'Como cápsula do tempo': família visita casa fechada há 20 anos no Líbano