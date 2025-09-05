Topo

Calendário do Bolsa Família 2025: veja as datas de pagamento em setembro

Bolsa Família - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Bolsa Família Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

05/09/2025 04h00

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário confirmado, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

A liberação segue a ordem do dígito final do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.

Os repasses são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando as datas são antecipadas para que todos recebam antes do Natal, finalizando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

  • Final do NIS 1: 17/09
  • Final do NIS 2: 18/09
  • Final do NIS 3: 19/09
  • Final do NIS 4: 22/09
  • Final do NIS 5: 23/09
  • Final do NIS 6: 24/09
  • Final do NIS 7: 25/09
  • Final do NIS 8: 26/09
  • Final do NIS 9: 29/09
  • Final do NIS 0: 30/09

Próximos calendários

  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e tipos de benefício

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): acréscimo para garantir renda mínima de R$ 600 por lar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança com até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Regras para continuar no programa

Os beneficiários precisam cumprir compromissos relacionados à saúde e à educação:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;

acompanhar o crescimento e a nutrição de crianças menores de 7 anos;

manter a vacinação em dia, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas condições — como ausência escolar ou vacinas em atraso — pode gerar a suspensão temporária dos pagamentos. Por isso, é essencial seguir as exigências para evitar bloqueios no benefício.

