Biden fez cirurgia para remover células cancerígenas, diz porta-voz

05/09/2025 11h54

WASHINGTON (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden passou recentemente por uma cirurgia para remover células cancerígenas de sua pele, informou porta-voz dos democratas nesta sexta-feira.

O procedimento, conhecido como cirurgia de Mohs, é comumente usado para tratar as formas mais comuns de câncer de pele.

A cirurgia ocorre poucos meses depois de Biden, de 82 anos, revelar em maio que havia sido diagnosticado com câncer de próstata metastático. Sua equipe descreveu a doença como agressiva, mas sensível a hormônios, o que significa que provavelmente responderá ao tratamento.

Biden já havia removido uma lesão de pele durante um exame físico de rotina em 2023, enquanto era presidente. Essa lesão foi identificada como carcinoma basocelular.

A saúde física e a acuidade mental de Biden foram tópicos frequentes de escrutínio durante sua Presidência. Ele encerrou abruptamente sua tentativa de reeleição em julho de 2024, poucas semanas depois de um desempenho vacilante no debate contra Donald Trump ter gerado preocupação generalizada no Partido Democrata.

(Reportagem de Nandita Bose, Jasper Ward e Steve Holland)

