BC pretende deixar claro que tipo de transação deve ser bloqueada imediatamente, diz Galípolo

Brasília

05/09/2025 14h10

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 5, que a autarquia pretende em breve tipificar quais transações devem ser bloqueadas imediatamente no Sistema Financeiro Nacional (SFN), dificultando a ocorrência de fraudes. Mesmo agora, ele explicou, houve sucesso nos bloqueios em ataques hacker registrados nos últimos dias.

"A gente pretende também, em breve, falar sobre como deve ficar bastante claro o que é uma transação que deve ser bloqueada imediatamente. A gente quer deixar bastante claro, inclusive com possibilidade de algum tipo de penalidade pra quem não fizer o devido bloqueio", disse Galípolo, em uma entrevista coletiva sobre novas medidas de segurança lançadas pelo BC.

O banqueiro central explicou que a limitação adotada pela autarquia nas transações de Pix e TED de instituições de pagamento (IPs) não autorizadas ou que se conectam à Rede do Sistema Financeiro Nacional via Prestadores de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTI) - de R$ 15 mil por transação - não será apenas regulatória. Haverá uma trava no próprio sistema do BC que impedirá movimentações maiores, ele disse.

Galípolo acrescentou que esse bloqueio tem caráter "excepcional".

Segundo a autoridade, a limitação poderá ser removida quando o participante e seu respectivo PSTI atenderem aos novos processos de controle de segurança.

