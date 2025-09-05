B3 estuda reduzir ciclo de liquidação de ações de D+2 para D+1

Topo

05/09/2025 13h56

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 está conduzindo um projeto com participantes do mercado para reduzir o ciclo de liquidação de ações de D+2 (dois dias úteis após a operação) para D+1 (um dia útil após a operação), afirmou a operadora da bolsa paulista, acrescentando que a mudança deve entrar em vigor em fevereiro de 2028.

De acordo com a B3, o movimento é mais um passo para alinhar o Brasil a outros mercados, como Estados Unidos e Europa, e um dos principais benefícios da mudança é o aumento da eficiência operacional no mercado brasileiro.

A B3 afirmou que criou um Comitê da Indústria para garantir a eficácia dessas mudanças, formado por representantes das grandes instituições financeiras, para definir os temas prioritários e discutir sobre diretrizes e tomadas de decisão necessárias para a evolução no mercado local.

Grupos técnicos de trabalho serão organizados para debater temas relacionados à execução do planejamento, acrescentou.

"Após realizarem estudos aprofundados, esses grupos irão relatar suas conclusões ao Comitê da Indústria, que, por sua vez, terá a responsabilidade de elaborar um plano de ação dessa migração no mercado brasileiro", afirmou a B3 no comunicado à imprensa nesta sexta-feira.

"A transição está planejada para fevereiro de 2028, prazo necessário para que toda indústria possa se preparar, testar seus sistemas e coordenar as ações para que a transição ocorra sem gerar riscos para o mercado ou para os investidores."

A B3 afirmou que definirá, com a Câmara da Indústria, como acontecerá esse plano de migração até 2028, se por meio de uma migração faseada, por ativo, como aconteceu no mercado indiano, ou uma mudança com data única, como feita no mercado norte-americano.

(Por Paula Arend Laier)

