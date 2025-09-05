Topo

Notícias

B3 anuncia projeto para redução do ciclo de liquidação de ações para D+1 até 2028

São Paulo

05/09/2025 14h00

A B3 anunciou que está conduzindo um projeto com participantes do mercado para reduzir o ciclo de liquidação de ações de D+2 para D+1. A mudança, prevista para entrar em vigor em fevereiro de 2028, visa alinhar o Brasil a outros mercados, como Estados Unidos e Europa, que já adotaram ou estão em processo de aderir ao ciclo D+1.

Segundo a Bolsa, o aumento da eficiência operacional é um dos principais benefícios que a redução do ciclo de liquidação poderá trazer para o mercado brasileiro. A B3 identificou que a adoção de novas tecnologias e a implementação de inteligência artificial são fundamentais para otimizar os serviços financeiros, reduzir a fricção dos processos operacionais e garantir uma transição segura e eficiente.

"A redução da fricção nos processos não só facilitará a implementação de um ciclo de liquidação mais ágil, mas também poderá trazer benefícios em termos de custos e competitividade para o mercado financeiro brasileiro", comenta Viviane Basso, vice-presidente de operações da B3, em nota.

Para garantir a eficácia dessas mudanças, a Bolsa criou um Comitê da Indústria, formado por representantes das grandes instituições financeiras, para definir os temas prioritários e promover uma discussão ampla sobre as diretrizes e as tomadas de decisão necessárias para essa evolução no mercado local. O comitê também é responsável por convidar reguladores e associações do mercado para pautas e reuniões específicas, diz a B3.

Além disso, grupos técnicos de trabalho serão organizados para debater temas relacionados à execução do planejamento. Após realizarem estudos aprofundados, esses grupos irão relatar suas conclusões ao Comitê da Indústria, que, por sua vez, terá a responsabilidade de elaborar um plano de ação dessa migração no mercado brasileiro.

"O cronograma estendido e a criação de grupos de trabalho específicos para a construção de um plano de migração que atenda às particularidades do mercado brasileiro são fundamentais para mitigar riscos e construir soluções robustas. Para avançarmos, precisamos de um esforço conjunto e colaborativo entre todos os atores envolvidos", afirma Basso.

A B3 ainda vai definir, com a Câmara da Indústria, como acontecerá o plano de migração até 2028. Há dois caminhos possíveis, conforme a Bolsa: uma migração faseada, por ativo, como aconteceu no mercado indiano, ou uma mudança com data única, como feita no mercado norte-americano.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Limite de R$ 15 mil para pix protege consumidores', avalia economista

José Dirceu diz que Tarcísio 'é uma ficção' e 'não tem força nenhuma' sem Bolsonaro

'Pátria' vence leilão e vai administrar Raposo Tavares, em SP, por 30 anos

COI lança grupos de trabalho sobre juventude, receitas e programa olímpico

Tapete vermelho do Festival de Veneza foi uma das passarelas de Giorgio Armani

Jeannette Jara, a comunista que se afasta do PC em sua campanha à Presidência do Chile

Lotofácil: como funciona a loteria? Como jogar? Quem ganha?

UE impõe multa bilionária à Google, apesar das ameças de Trump

EUA vendem 313 mil t de trigo da safra 2025/26, aponta USDA

Vice-primeira-ministra britânica renuncia após escândalo

Cooper é nomeada ministra das Relações Exteriores do Reino Unido e Lammy é nomeado vice-premiê