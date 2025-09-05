Topo

Auxílio Gás 2025: saiba quando será o próximo pagamento

Imagem: Victor Moriyama/Folhapress
05/09/2025 06h00

O governo federal retomará em outubro os pagamentos do Auxílio Gás. O benefício é concedido a cada dois meses, sempre nos meses pares. Neste ciclo, os valores serão liberados entre os dias 20 e 31 de outubro.

Calendário do Auxílio Gás - outubro de 2025

  • NIS final 1 - 20/10
  • NIS final 2 - 21/10
  • NIS final 3 - 22/10
  • NIS final 4 - 23/10
  • NIS final 5 - 24/10
  • NIS final 6 - 27/10
  • NIS final 7 - 28/10
  • NIS final 8 - 29/10
  • NIS final 9 - 30/10
  • NIS final 0 - 31/10

Sobre o Auxílio Gás

O programa atende cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único para programas sociais. A proposta é minimizar o peso do gás de cozinha no orçamento das famílias em situação de vulnerabilidade.

O valor pago corresponde a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o repasse foi de R$ 108 por família.

Para se enquadrar, a renda per capita deve ser de no máximo meio salário mínimo. Também têm direito os lares que já recebem o Bolsa Família ou outros auxílios do governo.

Os créditos são transferidos para contas bancárias existentes, sejam elas digitais ou tradicionais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital em seu nome. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação.

