Agentes de imigração prendem centenas de pessoas em uma batida na fábrica da Hyundai no Estado da Geórgia

Por Hyunjoo Jin e Heekyong Yang e Ted Hesson

WASHINGTON/SEUL (Reuters) - Centenas de trabalhadores de uma fábrica de baterias para carros da Hyundai Motor em construção na Geórgia foram detidos em uma grande batida por autoridades norte-americanas na noite de quinta-feira, interrompendo o trabalho em uma fábrica que é um dos principais investimentos da montadora coreana nos Estados Unidos.

Cerca de 475 trabalhadores foram presos, de acordo com autoridades de imigração dos EUA, tornando essa a maior operação de fiscalização em um único local na história do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS).

O governo do presidente Donald Trump vem intensificando a repressão aos imigrantes, perturbando as empresas em todo o país, mesmo quando a Casa Branca incentivou mais fluxos de entrada de investidores estrangeiros.

As prisões podem exacerbar as tensões entre Washington e Seul, um importante aliado e investidor dos EUA. Os países têm se desentendido sobre os detalhes de um acordo comercial que inclui US$350 bilhões em investimentos. No mês passado, a Coreia do Sul prometeu US$150 bilhões em investimentos nos EUA - incluindo US$26 bilhões da Hyundai Motor - em uma reunião de cúpula entre os líderes dos dois países.

As autoridades da Segurança Interna disseram que os trabalhadores que foram presos estavam impedidos de trabalhar nos EUA depois de cruzar a fronteira ilegalmente ou de ultrapassar o prazo de validade dos vistos. A investigação ocorreu durante vários meses, disse Steven Schrank, agente especial encarregado das investigações na Geórgia, durante uma coletiva de imprensa.

"Essa não foi uma operação de imigração em que os agentes entraram nas instalações, reuniram as pessoas e as colocaram em ônibus", disse ele.

Sob o comando de Trump, o Serviço de Imigração e Alfândega, ou ICE, parte do DHS, tem conduzido a ampla repressão do líder republicano contra os imigrantes, reforçada por um financiamento recorde e uma nova latitude para realizar batidas.

Trump disse que quer deportar "os piores dos piores" criminosos, mas os números do ICE mostraram um aumento no número de não criminosos detidos. Defensores dos direitos humanos têm denunciado essas batidas.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul expressou pesar e preocupação com a batida. "As atividades econômicas de nossas empresas que investem nos Estados Unidos e os interesses de nossos cidadãos não devem ser indevidamente violados durante a aplicação da lei dos EUA", disse o porta-voz do ministério, Lee Jae-woong, em um comunicado nesta sexta-feira.

Uma autoridade do governo sul-coreano disse que os trabalhadores estavam sendo mantidos em um centro de detenção do ICE. Schrank disse que a maioria das 475 pessoas são cidadãos coreanos, enquanto a mídia local coreana disse que cerca de 300 pessoas detidas eram cidadãos sul-coreanos.

Um porta-voz da Hyundai disse que "entendemos que nenhum dos detidos é empregado direto da Hyundai. Priorizamos a segurança e o bem-estar de todos que trabalham no local e cumprimos todas as leis e regulamentos onde quer que operemos".

Um porta-voz da parceira de joint venture de baterias da Hyundai, a fabricante sul-coreana de baterias LG Energy Solutions, disse em um comunicado que estava cooperando e havia interrompido o trabalho de construção. A instalação, uma joint venture entre a LGES e a Hyundai Motor, deveria começar a operar no final deste ano, de acordo com a LGES.

A Hyundai disse que sua produção de veículos elétricos na ampla instalação não foi afetada.

MAIORES INVESTIMENTOS NA GEÓRGIA

Em 2023, o Hyundai Motor Group e a LG Energy Solution anunciaram o empreendimento de US$4,3 bilhões para produzir células de bateria de EV, com cada empresa detendo uma participação de 50%. A fábrica fornecerá baterias para modelos Hyundai, Kia e Genesis EV.

A fábrica de baterias faz parte dos investimentos de US$12,6 bilhões da Hyundai no Estado, incluindo a recém-inaugurada fábrica de automóveis da montadora, no que seria "o maior projeto de desenvolvimento econômico da história do Estado".

Imagens de vídeo nas mídias sociais mostraram um homem usando um colete com as letras HSI, um acrônimo para Homeland Security Investigations (Investigações de Segurança Interna), dizendo aos trabalhadores com coletes de segurança amarelos: "Temos um mandado de busca para todo o local. Precisamos que a construção seja interrompida imediatamente. Precisamos que todo o trabalho seja encerrado no local agora mesmo".

(Reportagem de Hyunjoo Jin, Heekyong Yang; Redação de Jack Kim; Reportagem adicional de Ju-min Park e Kanishka Singh)

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS AC