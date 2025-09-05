Prédio inovador promete conseguir abrigar 9 milhões de pessoas de uma vez

Topo

The Line, no complexo Neom, na Arábia Saudita - Divulgação
The Line, no complexo Neom, na Arábia Saudita Imagem: Divulgação
Do UOL, em São Paulo

05/09/2025 05h30

A Arábia Saudita prepara um dos projetos mais ousados do mundo: a construção de um arranha-céu de 170 quilômetros de extensão no meio do deserto. Batizado de The Line, ele será parte do megacomplexo Neom e promete abrigar até 9 milhões de pessoas.

O que aconteceu

O projeto é ambicioso. Anunciado inicialmente em 2017 e detalhado em 2022, ele é idealizado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que trata a obra como "sua pirâmide". O custo está estimado em valores que variam entre US$ 500 bilhões e US$ 1 trilhão (cerca de R$ 2,6 a R$ 5,2 trilhões).

A estrutura impressiona. O The Line terá 500 metros de altura, 200 metros de largura e 170 km de comprimento, formada por duas torres paralelas espelhadas, conectadas por passarelas e divididas em bairros. De tão longo, o prédio precisou levar em conta até a curvatura da Terra para o planejamento da obra.

torres - Divulgação - Divulgação
Torres espelhadas no projeto do The Line
Imagem: Divulgação

A promessa é de inovação. Todo o complexo deverá ser abastecido por energia 100% limpa, com pegada neutra de carbono. "Os desenhos revelados hoje para as comunidades verticais em camadas desafiarão as cidades tradicionais, achatadas e horizontais e criarão um modelo para a preservação da natureza e melhoradas condições de vida humana", disse bin Salman no anúncio oficial.

A cidade será tecnológica. O Neom promete reunir fazendas verticais, resort de esqui artificial, um porto flutuante octogonal, lua artificial, semeadura de nuvens e até uma arena para luta de robôs. Os moradores contarão ainda com robôs e inteligência artificial para serviços do dia a dia.

porto the line - Divulgação - Divulgação
Projeto do The Line com o porto flutuante
Imagem: Divulgação

A mobilidade será restrita. Carros não serão permitidos. Em vez disso, haverá uma linha de trem de alta velocidade capaz de percorrer toda a extensão da cidade em apenas 20 minutos. A ideia é que todos os serviços fiquem a uma caminhada de cinco minutos de distância.

As construções já começaram. Segundo a imprensa internacional, as obras estão em andamento com recursos do governo saudita. A previsão oficial é inaugurar a cidade em 2030, mas engenheiros estimam que a conclusão total possa levar até 50 anos.

O projeto não está livre de polêmicas. Reportagens apontam que a execução de Neom já forçou a saída de comunidades locais da região do deserto, gerando críticas de especialistas e organizações de direitos humanos.

the line - Divulgação - Divulgação
Divisão do The Line, no complexo Neom, na Arábia Saudita
Imagem: Divulgação

* Com informações de reportagens publicadas em 28/07/2022 e 29/07/2022.

