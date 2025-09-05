Anutin Charnvirakul é eleito premiê da Tailândia após derrotar rival do partido governista

Por Panarat Thepgumpanat e Chayut Setboonsarng

BANGCOC (Reuters) - Anutin Charnvirakul foi eleito primeiro-ministro da Tailândia nesta sexta-feira, depois de passar por uma votação parlamentar, derrotando o candidato do outrora dominante partido governista da família Shinawatra, pondo fim a uma semana de caos e impasse político.

Com o apoio decisivo da oposição, Anutin ultrapassou facilmente o limite de mais da metade dos votos da câmara baixa necessários para se tornar o primeiro-ministro, encerrando dias de drama e uma disputa pelo poder durante a qual ele superou o partido político mais bem-sucedido da história da Tailândia.

O astuto negociador Anutin tem sido um dos pilares da política tailandesa durante anos de turbulência, posicionando seu partido Bhumjaithai estrategicamente entre as elites beligerantes envolvidas em uma luta pelo poder e garantindo seu lugar em uma sucessão de governos de coalizão.

Sua vitória sobre o concorrente Chaikasem Nitisiri foi uma humilhação para o partido governista Pheu Thai, o outrora imparável rolo compressor populista do influente bilionário Thaksin Shinawatra, que deixou a Tailândia na quinta-feira para Dubai, onde passou a maior parte de seus 15 anos de exílio autoimposto.

Anutin liderou desde o início e obteve 63% dos votos, com o dobro da contagem de Chaikasem.

"Trabalharei o máximo possível, todos os dias, sem feriados, porque não há muito tempo", disse Anutin, com o rosto iluminado por flashes de câmeras.

"Temos que resolver os problemas rapidamente."

A crise do Pheu Thai foi desencadeada em junho pela retirada de Anutin de sua aliança, o que deixou o governo de coalizão agarrado ao poder com uma maioria muito pequena em meio a protestos e queda de popularidade.

O golpe de misericórdia foi a destituição, na semana passada, por um tribunal, da filha e protegida de Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, a sexta primeira-ministra da família Shinawatra ou apoiada por ela a ser destituída pelos militares ou pelo judiciário.

A vitória de Anutin foi resultado de um pacto com a oposição progressista do Partido do Povo, a maior força no Parlamento, que ele seduziu com promessas de realizar um referendo sobre a emenda da constituição e convocar uma eleição dentro de quatro meses.

(Reportagem de Panarat Thepgumpanat, Chayut Setboonsarng, Kitiphong Thaicharoen, Devjyot Ghoshal e Panu Wongcha-um)