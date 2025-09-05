Topo

Anthropic, gigante da IA, expande restrições de uso a empresas chinesas

05/09/2025 07h03

O grupo de Inteligência Artificial (IA) Anthropic ampliará as restrições de uso para entidades chinesas para incluir subsidiárias de organizações chinesas com sede no exterior, por motivos de segurança nacional.

A empresa, que conta com o respaldo da Amazon, é conhecida pelo seu chatbot Claude e seus modelos de IA, e se posiciona como focada em segurança e desenvolvimento responsável.

Empresas com sede na China, Rússia, Coreia do Norte ou Irã não podem acessar os serviços comerciais da Anthropic "devido a riscos legais, regulatórios e de segurança", explicou a companhia em um comunicado desta sexta-feira (5).

No entanto, algumas dessas empresas tinham acesso aos produtos da Anthropic por meio de subsidiárias incorporadas no exterior, o que lhes permitia utilizá-los para "desenvolver aplicativos e serviços que, em última análise, serviam a serviços militares e de inteligência adversários, assim como a objetivos autoritários mais amplos", indicou na declaração.

A Anthropic, uma empresa avaliada em 183 bilhões de dólares (998 bilhões de reais), afirmou que a mudança em sua política, inédita na indústria, afetaria as entidades cujos proprietários, em qualquer um dos países restritos, possuíssem direta ou indiretamente mais de 50% da companhia.

A atualização dos termos de serviço da Anthropic afetará tais subsidiárias "independentemente de onde operem", assinalou a empresa.

O ChatGPT e outros produtos da OpenAI, concorrente da Anthropic, também não estão disponíveis na China, o que tem promovido o crescimento de modelos de IA locais desenvolvidos por empresas como Alibaba e Baidu.

