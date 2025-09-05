Antes da frente fria, estados encaram calor forte e risco de temporais

O Brasil vive uma sexta-feira de contrastes: enquanto parte do país encara sol forte e baixa umidade, outras regiões enfrentam pancadas de chuva intensas e risco de temporais. As informações são do Climatempo.

O que aconteceu

No Sul, o tempo segue instável. O norte e nordeste do Rio Grande do Sul ainda podem registrar chuva forte, inclusive com temporais perto da divisa com Santa Catarina. Já no interior gaúcho, o frio predomina, com chance de geada em áreas de campanha e regiões elevadas.

Santa Catarina e Paraná entram em alerta. Ao longo do dia, nuvens carregadas avançam pelos dois estados, trazendo pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. Florianópolis e Curitiba têm risco de temporais a partir da tarde. No litoral, a chuva pode ser mais fraca, mas tende a ganhar força à noite.

A frente fria pode influenciar outras regiões. O avanço do sistema deve levar instabilidade também ao Sudeste, especialmente em áreas de São Paulo, onde há previsão de pancadas de chuva no decorrer do fim de semana.

Antes, no entanto, o calor domina no Sudeste. O tempo segue firme, com sol forte e baixa umidade no interior paulista e mineiro. Em São Paulo, a sexta-feira marca a virada dos ventos e pode ter garoa à noite em alguns bairros. No Rio de Janeiro, rajadas acima de 50 km/h atingem a Baixada Fluminense, e a umidade despenca em várias regiões.

O Centro-Oeste também sente os extremos. Goiás e Distrito Federal seguem sob tempo seco e quente, mas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul podem ter pancadas de chuva isoladas. No sul e oeste sul-mato-grossense, a frente fria favorece chuva forte desde cedo. Mesmo com o calor, as máximas já não sobem tanto como nos últimos dias.

No Nordeste, a costa leste segue chuvosa. Pancadas fortes podem atingir trechos entre Aracaju e a Paraíba, com atenção redobrada para Maceió e Recife, onde o volume de água pode ser maior. No interior, o sol predomina e o calor aumenta.

O Norte mantém padrão de instabilidade. Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima registram pancadas fortes, com risco de temporais isolados. No Pará e no Tocantins, por outro lado, o tempo firme e o ar seco predominam, com calor intenso ao longo do dia.