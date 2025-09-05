ANP recebeu mais R$ 35 milhões e garante Oferta Permanente de Partilha de outubro, diz diretor

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) recebeu na quinta-feira, 4, mais R$ 35 milhões no seu orçamento, informou o novo diretor da agência, Pietro Mendes, que tomou posse nesta sexta-feira junto com o novo diretor-geral, Artur Watt, em evento concorrido na Fundação Getulio Vargas (FGV). "Para esse ano a gente já conseguiu (reforço no caixa), ontem entraram R$ 35 milhões. Uma parte estava contingenciada e outra parte é crédito novo. Fizemos esforço conjunto MME (Ministério de Minas e Energia) e ANP para conseguir essas liberações e a última parcela eram esses R$ 35 milhões", explicou Mendes após a posse.

Parte dos recursos vai garantir a realização do 3º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha (OPP), prevista para outubro deste ano. "Faltavam R$ 800 mil (para a OPP), agora está tudo certo", afirmou.

Sobre a Operação Carbono Oculto, que desbaratou uma quadrilha de fraudes no setor de combustíveis, Mendes disse a agência tem um papel fundamental e que muito do que foi descoberto na operação desta semana teve ajuda da ANP.

"Muito do que foi pego nessa operação que envolvia o uso do metanol que entrava pelo porto de Paranaguá foi uma operação conjunta da ANP com o Ministério Público de São Paulo, que permitiu a identificação dessas quadrilhas", informou o diretor.