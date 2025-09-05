Topo

Notícias

ANP buscará recompor orçamento, que sofre cortes de 80%, diz novo diretor-geral

05/09/2025 12h57

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) buscará recompor seu orçamento, que sofreu cortes de 80% devido a contingenciamentos do governo federal, afirmou o novo diretor-geral da autarquia, Arthur Watt, nesta sexta-feira.

Durante a cerimônia de posse, que incluiu outros diretores como Pietro Mendes, Watt disse que a ANP precisa fortalecer a fiscalização no setor de combustíveis, assim como o combate a práticas ilícitas que prejudicam consumidores e os agentes de mercado, devido à concorrência desleal de sonegadores de tributos.

A nova diretoria assume após a operação policial "Carbono Oculto", lançada ao final de agosto, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

(Por Rodrigo Viga Gaier)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Hospital abandona idoso em campo de futebol com acesso no braço no CE

Lula diz à Comissão Europeia que espera assinar acordo UE-Mercosul este ano

O que está por trás da onda de protestos na Indonésia?

Tendler e o filme de Brizola: 'No cinema faço política da melhor qualidade'

Agentes de imigração prendem centenas de pessoas em uma batida na fábrica da Hyundai no Estado da Geórgia

Ninho da maior águia do planeta, quase extinta, é encontrado no Pantanal

Formiga, Sorín e Córdoba, os novos embaixadores da Fifa contra o racismo

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 280,9 mil t, revela USDA

Poupança tem retirada líquida de R$ 7,6 bilhões em agosto

Decana da família real britânica, a duquesa de Kent, morre aos 92 anos

Caso Ultrafarma: Justiça vê 'risco de destruição de provas' e mantém lobista preso